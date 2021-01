BLANCHETTE, Robert



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 janvier 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Robert Blanchette, époux de feu Jocelyne Lajoie. Il était le fils de feu Alfred Blanchette et de feu Béatrice Roy.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil sa compagne, Louise Campagna; ses enfants: Patrick Blanchette (Mélanie Bouchard), Johanne Blanchette (Charles Laflamme); ses petits-enfants: Vincent, Florence, Philippe et Maxim. Il était le frère de: feu André Blanchette (Louise Campagna), feu Huguette Blanchette, feu Claudette Blanchette (Marcel Gingras), Francine Blanchette (Jacques Métras), Micheline Blanchette (Denis Perreault). Il laisse également dans le deuil tous ses beaux-frères et belles-sœurs, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier l'équipe de dialyse de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à les diabétiques de Québec, 12-3175, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1W 2K7, 418 656-6241.