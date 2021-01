CH-Canucks: la bataille reprend

Les amateurs de hockey qui ont veillé jusqu’en fin de soirée pour apprécier le spectacle du match de mercredi entre le Canadien de Montréal et les Canucks de Vancouver auront droit à une deuxième dose, jeudi soir, puisque les deux équipes s’affrontent de nouveau au Rogers Arena.

Cette fois, les deux formations croiseront le fer à 21 h 30. Il est fort possible que Jake Allen remplace Carey Price devant la cage du CH, étant donné qu’il s’agit d’un deuxième match en 24 heures et que le numéro 31 n’était pas à son meilleur dans la défaite de 6 à 5 en tirs de barrage.

Est-ce que Thatcher Demko remplacera Braden Holtby du côté des Canucks? La réponse, dans les deux cas, arrivera plus tard en journée lors des points de presse des entraîneurs.

Mercredi soir, ce sont des Canucks affamés, précédemment vaincus trois fois de suite, qui ont fondu sur le CH en début de match. L’attaque montréalaise, menée cette fois par le trio Kotkaniemi-Toffoli-Armia, a cependant répondu avec force à partir de la deuxième période.

Le match a été enlevant jusqu’à la toute fin, lorsque Tyler Toffoli a tiré sur le poteau en fusillade pour sceller le sort du CH. Mais c’est surtout l’indiscipline qui a coulé la formation montréalaise.

Cela dit, à l’heure actuelle, le CH tient la première place de la section Nord avec le même nombre de points que les Maple Leafs de Toronto, mais moins de matchs disputés.

Le Tricolore souhaitera solidifier cette position en l’emportant contre les Canucks.

L’équipe passe avant tout pour Tyler Toffoli

La défaite du Canadien contre les Canucks, mercredi soir à Vancouver, a fait de l’ombre au tour du chapeau inscrit par l’attaquant Tyler Toffoli contre son ancienne équipe, mais le principal intéressé n’en avait que faire de sa performance individuelle au terme de la rencontre.

«Je ne mentirai pas, on s’en fout un peu de qui marque les buts, a-t-il réagi lors du point de presse d’après-match. Perdre une partie comme ce soir [mercredi], c’est malheureux. On avait l’opportunité de gagner et on ne l’a pas fait.»

Rappelons que le Canadien a perdu 6 à 5 à l’issue des tirs de barrage, une séance qui s’est d’ailleurs terminée quand Toffoli a envoyé la rondelle sur le poteau.

AFP

«On n’a pas connu notre meilleur match en tant qu’équipe, je crois, a plutôt résumé le numéro 73 du Tricolore. On a permis plusieurs avantages numériques et leur jeu de puissance est très bon. C’est une défaite difficile à avaler.»

Un surprenant trio

Toffoli en était à son quatrième tour du chapeau en carrière, lui qui avait accompli l’exploit trois fois à l’époque où il portait les couleurs des Kings de Los Angeles. L’attaquant a évolué pendant huit saisons avec les Kings, avant de conclure la récente campagne chez les Canucks.

«Je pense que notre trio a très bien joué, a néanmoins convenu Toffoli, qui est utilisé en compagnie de Jesperi Kotkaniemi et de Joel Armia. C’était une bonne soirée pour nous. On espère continuer en ce sens afin d’aider le club à gagner des matchs.»

Le vétéran de 28 ans a notamment eu des bons mots pour Kotkaniemi, qui a terminé la joute avec un but et une mention d’aide.

«KK est vraiment un bon joueur, a souligné Toffoli. Il a une bonne présence physique et il crée beaucoup d’espace sur la patinoire.»

- Le Canadien et les Canucks s'affrontent trois fois en quatre soirs, cette semaine. Après les matchs de mercredi et jeudi, les deux clubs ont encore rendez-vous samedi.