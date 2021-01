Concernant les mauvaises fréquentations

En lisant ce qu’écrit « Une maman très inquiète » qui se désole de voir sa fille fréquenter un garçon détenteur d’un casier judiciaire, ça m’a donné envie de lui dire que ce gars-là n’est pas nécessairement méchant, ni mauvais.

J’ai 37 ans, à peu près le même âge que le chum de sa fille. J’ai moi aussi fait beaucoup d’erreurs dans ma vie. Lors d’un long séjour en prison, j’ai fait la connaissance d’une travailleuse sociale avec qui je fus en relation pendant cinq ans. C’était ma flamme jumelle. La femme de ma vie ! Nous avons vécu une relation intense qui s’est dissoute en décembre 2019.

Si elle se reconnaît, je voudrais lui dire qu’il ne se passe pas une journée sans que je pense à elle, que je lui pardonne tout, et que oui, je suis de nouveau derrière les barreaux à Trois-Rivières. C’est encore une fois la boisson et les drogues qui m’y ont ramené. Bien que je sois sous un traitement de substitution pour les opiacées depuis 10 ans, je combats encore un problème d’alcoolisme qui finit toujours par me rattraper.

Même si cette fille m’avait supporté au max pendant de nombreux mois, j’ai tout gâché à cause de l’alcool. Ce qui est le plus dommage, c’est que toute sa famille m’avait accepté malgré mon passé trouble. Car voyez-vous, dans la vie de certaines personnes, les méfaits commis ne les empêchent en rien d’avoir un bon fond. Moi par exemple, j’ai quand même réussi à faire un DEP en briquetage-maçonnerie, et je m’étais trouvé un bon emploi dans la construction. Un métier que j’aimais mais que j’ai foutu en l’air à cause de mon problème de boisson.

Puis je me suis lancé sur les réseaux sociaux de rencontres pour l’oublier. J’ai rencontré une infirmière en santé mentale qui s’est vite rendu compte de mon problème de boisson et qui m’a demandé d’arrêter de boire. J’ai accepté, en plus d’abandonner la cigarette en même temps. Et devinez...j’ai encore tout gâché à cause de l’alcool. Épuisée à essayer de me raisonner, elle a fini par appeler le 911.

Malheureusement, les ambulanciers sont arrivés accompagnés de policiers, et comme dans ma boisson j’ai craché que c’était sa faute à elle si j’étais dans cet état, on m’a embarqué pour la prison au lieu de m’emmener à l’hôpital. Moi qui suis un gars qui n’ai jamais touché à un cheveu d’une femme, qui ne suis pas mauvais pour cinq cennes, qui avait juste besoin d’aide parce que j’étais au bout du rouleau, me voilà puni encore une fois.

Pourquoi est-ce que la malchance s’acharne sur moi depuis toujours ? Abusé, agressé sexuellement dans l’enfance, fraudé puis abandonné, j’ai plus besoin de soins en santé mentale que d’être en prison. Je demande pardon à Dieu pour mes erreurs !

Luc Steve Cardin

Les soins en santé mentale sont malheureusement le parent pauvre de notre système. Il va falloir retrousser vos manches et vous remettre à la tâche de soigner vos démons par vous-même. Vos réussites passées prouvent que vous en êtes capable. Vous n’avez pas idée de ce qu’un homme bon peut réussir à faire quand il s’accroche à son rêve avec volonté et détermination. Bonne chance !