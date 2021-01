COVID-19: les chauffeurs de taxi se sentent abandonnés

Que ce soit à la sortie de l’aéroport ou encore sur le chemin de l’hôpital, les chauffeurs de taxi se sentent véritablement laissés à eux-mêmes quant aux mesures à appliquer pour contrer la pandémie de COVID-19.

Selon le directeur général de Taxi Coop Montréal, Jean Fortier, les chauffeurs sont préoccupés par leur propre sécurité, mais également celles de leurs clients.

«Le mot d’ordre est de désinfecter les banquettes entre chaque client, mais entre vous et moi, pensez-vous que c'est fait toutes les fois?» a-t-il soupiré en entrevue à QUB radio.

«On n'est pas là pour poser des questions ou pour faire la police. Nous sommes là pour offrir un service et notre mission première, c’est d’amener les clients sécuritairement à bon port», a-t-il ajouté.

En plus de devoir composer avec une baisse d’achalandage liée à la peur de la COVID-19 et au couvre-feu nocturne, une nouvelle loi appliquée depuis le début de l’année vient gêner davantage ces derniers.

«C’est passé sous le radar avec la pandémie, mais une redevance de 90 sous a été ajoutée au taximètre depuis le premier janvier. Originellement la course débutait à 3,50$, maintenant, c’est 4,05$; et cet argent revient au gouvernement et non pas au chauffeur», explique le directeur général.

«Nous avons demandé à ce que cette mesure soit reportée d’un an en pleine pandémie, mais c’est resté sans réponse», conclut-il.