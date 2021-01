COVID-19: les normes sur la qualité de l’air dans les écoles critiquées

La fédération autonome de l’enseignement (FAE) demande au gouvernement Legault de resserrer les règles sur la qualité de l’air dans les écoles dans un contexte ou la transmission de la COVID-19 par aérosol est maintenant reconnue par la santé publique.

Assisté par l’épidémiologiste Nimâ Machouf, le syndicat déplore que le ministère de l’Éducation ait fixé à 2000 PPM le taux de concentration de CO 2 dans l’air jugé assez important pour mettre en place des mesures correctives en classe. La norme sécuritaire établie par le même ministère est pourtant établie à 1000 PPM, aucune classe ne devrait donc dépasser ce seuil, estime la FAE.

Ces mesures sur la quantité de CO 2 servent d’indicateur sur la qualité de la ventilation. Une salle mal ventilée aura une concentration de CO 2 plus élevée, et la COVID-19 s’y transmet plus facilement.

Le syndicat demande également au ministère de changer sa méthodologie, critiquée par les experts indépendants et les partis d’opposition. Pour évaluer la qualité de l’air d’un local, Québec fait une moyenne de trois résultats: une prise d’air avant le début des classes, et donc sans élève, une prise d’air pendant un cours, et une prise d’air une fois que les fenêtres sont ouvertes.

Le président de la FAE, Sylvain Mallette, exige que le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, presse le pas: «Le plan gouvernemental semble minimiser le fait que le virus de la COVID-19 se propage par aérosol. Le gouvernement peut faire mieux en mettant en place un plan de ventilation cohérent, sécuritaire et qui permette de freiner la propagation du virus, parce qu’en ce moment, le personnel scolaire est loin d’être rassuré», déplore-t-il dans un communiqué.