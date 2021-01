LEMIEUX, Andrée Théberge



À son domicile, le 16 janvier 2021, au terme d'un courageux combat, est décédée, à l'âge de 70 ans, madame Andrée Théberge, épouse de monsieur Antoine Lemieux, fille de feu monsieur Gérard Théberge et de feu madame Fernande Roy. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Ariane (Daniel Dionne) et Alexandre (Molly Popkin); ses petits-enfants: Charlotte, Rachel et Alexandre; ses frères et sœurs: Ghislaine (feu Denis Larochelle), Gilles (Diane Rouillard), Damien (Rollande Caron), Micheline (Raynald Rouette) et Normand (Janett Cano); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemieux: feu Paul-Eugène (Louise Beaulieu), feu Françoise (feu Paul Dionne), Thérèse (feu Denis Bouchard), feu Maurice (feu Charlotte Moreau) et feu Raymond (feu Gaby); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.le mardi 26 janvier ainsi que le mercredi 27 janvier 2021.