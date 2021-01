LAVOIE, Rodrigue



À son domicile, le 16 janvier 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Rodrigue Lavoie, conjoint de madame Colette Saucier, fils de feu monsieur Gérard Lavoie et de feu madame Octavie Gendron. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Renée Lavoie, Ghislain Lavoie (Julie Lord), Jean-François Lavoie (Julie Rousseau), Marie-Ève Lavoie (Éric Gelly), Marie-Hélène Gallant (David Couture), Joanie Gallant (Joël Lessard), Anne Gallant (Janot Poirier) et Christine Gallant (Aaron Bushey); ses petits-enfants: Olivier (Kimberly-Anne Béland), Alexandre, Gabrièle, Camille, Benjamin, Raphaële, Élodie, Romy, Gaëlle, Maxence, Éliam, Flavie, Estelle, Léo et Élie; son arrière-petite-fille Livy-Anne; ses frères et sœurs: Géraldine (Alexandre Dubé), Bertrand (Roseline Saucier), Marcelle (Charles Dubé), Jeannette (Norbert Michaud), feu Aldérège (Diane Bernard), Martial (Colette Olescamp), Lucille (Daniel Truchon), Véronique (Gilbert Roy), Fabienne (Martin Leblanc), Jacques (Alice Albert), Fabien (Béatrice Gallant) et Marie-Luce (Régis DeGrâce); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Villa des plateaux de St-Alexis-de-Matapédia, 187 Rue Principale, Saint-Alexis-de-Matapédia, QC G0J 2E0. La famille tient à remercier le Dr Michel Côté, le Dr Nathalie Bourget, ainsi que l'infirmière pivot, Maude Dumont Paquet, pour leur soutien remarquable.et ses cendres seront ultérieurement déposées au cimetière de St Alexis de Matapédia.