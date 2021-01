MORASSE, Martin



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 janvier 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Martin Morasse, époux de feu dame Monique Gagnon et conjoint de dame Monique Godin. Il était le fils de feu monsieur Raymond Morasse et de feu dame Juliana Trudel. Il demeurait à Saint-Raymond.Il a été confié à laOutre sa conjointe madame Monique Godin, monsieur Morasse laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Carolyne Paquet), Martine (Dany Frenette), André (Brigitte Martin) et René (Kathleen Paquet); les enfants de sa conjointe: Gino Cantin (Amélie Morin) et Céline Cantin; ses petits-enfants: Stéphanie Martin Renaud (Kevin Grenier), Kevin Martin Renaud, Camille Morasse, Lucas Morasse (Sarah Beaudoin), Ali Bransi, Myriam Bransi (Marcello Césary JR), Énya Cantin (William Linteau), Kaély, Kéliane, Coralie, Jacob Cantin et son arrière-petite-fille Chloé Grenier; ses frères et sœurs: Valmont (Rénelle Bouchard), Lucille (feu Noël Noreau), feu Bibiane (Gustave Noreau) et Richard (Jocelyne Juneau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: feu Roger (feu Bertha Stever), feu Yolande (André Poupard), Huguette (feu André Lapointe), Marie-Mai (feu André Moisan), Gisèle (feu Aimé Renaud, Sylvaine (feu Robert Tremblay), Marie-Thérèse (feu Pierre Ducas), Robert (Mariette Aube); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués.