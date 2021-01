MARTINEAU, Renaud



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Renaud Martineau, à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 31 décembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Renaud Martineau, époux de dame Huguette Isabelle, fils de feu Napoléon Martineau et de feu Simone Trépanier. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette Isabelle; sa sœur France Martineau (Damien Houde) et son frère Gérard Martineau (Charlyne Poirier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Isabelle : Denise, Lucien (Hélène Beaupré), Colette (feu Jacques Landry), feu Jean-Marc (Jocelyne Morency) et Lise (Gilles Dumont), sa filleule Karyanne Houde, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs et d'oncologie de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.