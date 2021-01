BOULAY, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 décembre 2020, à l'âge de 74 ans et 7 mois, est décédé monsieur Claude Boulay, époux de madame Rachelle Badeau, fils de madame Noëlla Lejeune et de feu monsieur Raymond Boulay. Il demeurait à Lévis. Retraité de Postes Canada, il était encore à l'emploi du Groupe Autobus Auger jusqu'en novembre 2019.Il laisse dans le deuil, outre son épouse et sa mère, ses enfants: Patrice (Valérie Dubé) et Jérôme, ainsi que Marie-Josée (Denis Picard) (fille de la conjointe); ses petit- enfants: Laurence et Gabrielle, ainsi que Josyane et Audrey (filles de Marie-Josée); ses frères et sœurs: Pierre (Francine Marotte), Michel (Claire Asselin), Lise (feu Jean Guay), France (Michel Fontaine), Madeleine (feu Steve Gagné), Annie (Michel Dumont) ainsi que sa sœur de cœur Lucie (Yvan Dostie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Badeau: Léonard (feu Anne-Marie Jolicoeur), Anita, Monique (Arcadius Audet) et Marjolaine Badeau (Gilles Vézina); ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, ainsi que les membres de la communauté Chrétienne des Deux-Rives.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie (secteur Pintendre). Remerciement à tout le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du CLSC de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SLA-Québec, tél.: 514 725-2653 ou 1 877 725-7725, site web: www.sla-quebec.ca.