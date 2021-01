SHAW, Marc-André



C'est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer le décès survenu le 9 janvier 2021, au CHUL de Québec, de Marc-André Shaw, né à Gaspé le 12 juillet 1954. Il avait 66 ans et six mois.Il laisse dans le deuil son partenaire de vie, Pierre Legros, ses sœurs et leur conjoint: Monique (Paul Lizotte), Murielle (Roberto Blondin), Madeleine, Nathalie, Clairette Jean (Louis Landry), Luce Jean; ses frères et leur conjointe: Bernard (Francine Morin), Francis; sa tante Louise Sylvestre, ses cousins et cousines; les membres de la famille Legros: Yvon, Raymond (Brigitte Ricard), Bernard (Sylvie Gingras), Jacinthe (Yves Racine), Sylvie; ainsi que de nombreux amis de longue date. Il est allé rejoindr : sa mère, Othélia, née Sylvestre, ses sœurs: Doreen (Gilles Carrier), Gloria (O'Neil Cloutier) et tous les autres disparus chers à son cœur. Nous devons remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans le calme et la paix: nos proches, ses amis, particulièrement Guylaine Coté, les équipes de soins palliatifs du CHUL avec la Dr Marjolaine Tremblay et les intervenants du CLSC de Chaudière-Appalaches pour les soins à domicile.Marc-André était un grand amoureux des gens, des arts et des beautés de la nature. Marc restera longtemps dans nos cœurs et nos mémoires, nous garderons le souvenir d'un homme plein d'amour à donner, jovial, dévoué et, pour tous ceux qui l'ont accompagné dans sa fin de vie, il restera un exemple de résilience, d'acceptation et de sérénité. Il nous a légué un modèle à suivre qui nous servira tous le jour venu. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, Lévis, qui aurait été le lieu parfait pour lui si le temps lui en avait donné la chance. https://dons.mspdulittoral.com/don-en-ligne/dons-a-la-memoire-de-in-memoriam-1/personal