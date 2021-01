NADEAU, Jacqueline Carrier



Au matin du 29 décembre 2020, à 93 ans et 2 mois, notre mère Jacqueline Carrier, native de Beaumont, est allée retrouver notre père Cyrille Nadeau, notre frère Normand ainsi que ses nombreux frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. Elle demeurera à jamais un modèle pour ses enfants : Louise (Réal Fournier), Francine (Alain Chapdelaine), Françoise (Gaston Berger), feu Normand (Lynda Brown), Carmen (Denis Lamontagne), René (Anne Girard), Simon (Chantal Morin) et Rémi (Nadia Bergeron), ses petits-enfants : Andrée-Anne Fournier, Sébastien Chapdelaine, Étienne Berger, Jean-Benoît, François et Marc-André Nadeau, Jérôme et Alexandre Lamontagne, Mathieu et Valérie Nadeau, Maxime et William Nadeau, Adam et Damien Nadeau, ses arrière-petits-enfants : Olivia, Juliette, Aurélie, Laurence, Edouard, Lily-Jade et Mia. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, de la famille Carrier : Françoise Lamontagne, épouse de son jumeau feu Jacques; de la famille Nadeau : Léo (Thérèse Couture), Robert (feu Marguerite Bélanger, Jeanne-D 'Arc Couture), Thérèse (Raymond Couture), André (Rollande Leblond), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Les Marronniers de Lévis et ceux de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/) ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/). Pour notre mère qui aimait tant recevoir, nous formulons le vœu de vous accueillir pour une rencontre en son honneur ultérieurement.À regret, en raison des nouvelles consignes sanitaires, il ne sera pas possible de recevoir de condoléances sur place.L'inhumation au cimetière paroissial aura lieu à une date ultérieure.