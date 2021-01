Il existe malheureusement des parents stupides

Il faut être peu évolués et bornés comme parents, pour dire « Rien que de penser que notre fils est trans, on capote mon mari et moi !» Je plains ce pauvre garçon et lui souhaite bonne chance. J’espère que ses parents, en particulier son père, ne viendront pas briser sa vie et ses espoirs. Pourquoi ne pas avoir passé un ti message à ce monsieur Louise ?

Gilles Godin

J’en ai passé un message, mais différent du vôtre. Vous savez qu’il existe plusieurs chemins pour tenter d’amener quelqu’un à évoluer.