La créatrice des mitaines de Bernie Sanders surprise par l’engouement

Le sénateur indépendant américain Bernie Sanders et son accoutrement ont été largement remarqués mercredi lors de l’investiture du président Joe Biden, et plus particulièrement les mitaines du politicien.

Les images de Sanders, vêtu d’un manteau d’hiver kaki et de ses imposantes mitaines ont été grandement partagées sur les réseaux sociaux. Il est même devenu, bien malgré lui, l’objet de memes.

Pour celle qui a fabriqué les moufles, c’était la surprise totale.

AFP

«Tout d’un coup, mon téléphone s’est mis à sonner et tout le monde disait que Bernie portait mes mitaines», a lancé Jen Ellis.

L’enseignante du primaire au Vermont a donné ce cadeau au sénateur après sa tentative de candidature à la présidentielle.

Jen est tombée sur la belle-fille de Bernie à la garderie.

«Je lui ai envoyé grâce à elle, avec une note qui disait quelque chose du genre que j’espérais qu’il se représenterait, que je crois en lui et que j’ai toujours voté pour lui», a-t-elle raconté.

AFP

Jen a longtemps vendu ces mitaines qui sont fabriquées avec des pulls de laine cousus ensemble et doublées avec un tissu fait de plastique recyclé.

L’enseignante est vraiment fière d’avoir vu son sénateur avec les fameuses mitaines.

«C’est fantastique qu’il représente le Vermont ainsi et qu’il ait amené un objet fait main avec lui pour cette journée historique», a-t-elle conclu.

Bernie a notamment été questionné sur son choix par la présentatrice de la chaîne CBS, Gayle King.

«Vous savez, au Vermont, on sait quand ça va être froid et on ne s’en fait pas avec la mode, on veut rester au chaud», a-t-il déclaré.