COVID-19: la Floride commencera à exiger une preuve de résidence pour la vaccination

La Floride exigera bientôt une preuve de résidence pour les personnes recevant un vaccin contre la COVID-19, a annoncé le gouverneur Ron DeSantis.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: Des snowbirds profitent du soleil... et du vaccin en Floride

Ainsi, les personnes qui se présenteront pour des vaccins dans le comté de Seminole, en Floride, seront invitées à montrer leur carte d’identité de Floride ou une facture de services publics afin de bénéficier de la vaccination, selon la chaîne locale WFTV.

La nouvelle politique, qui s’applique aux sites de vaccination gérés par l’État, sera ultérieurement étendue à d’autres comtés de Floride.

«Nous n’administrons des vaccins que pour les résidents de Floride», a déclaré Ron DeSantis lors d’une conférence de presse mardi.

«Vous devez vivre ici à plein temps ou au moins à temps partiel», a-t-il précisé.

«Tourisme de vaccin»

Cette nouvelle façon de faire arrive à la suite d’inquiétudes concernant le «tourisme des vaccins».

Ron DeSantis avait signé un décret qui ouvrait les vaccinations à toute personne âgée de 65 ans, mais sans exiger de preuve de résidence.

Le début de la campagne de vaccination avait entraîné de longues files d’attente dans le Sunshine State. Certaines personnes âgées ont même campé pendant la nuit sur des chaises de patio dans l’espoir de se faire vacciner.

La Floride a signalé 1,6 million de cas de COVID-19 et 24 739 décès dus au virus, selon le département de la santé de l’État.

Mercredi, la Floride avait administré environ 1,2 million doses de vaccin, selon les Centers for Disease Control and Prevention.