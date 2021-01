La SAQ fermera son site transactionnel durant 8 jours

La Société des alcools du Québec (SAQ) procédera prochainement à une mise à jour «majeure» de son infrastructure technologique qui se traduira par l’interruption durant huit jours de ses services en ligne.

Il ne sera donc plus possible pour les consommateurs entre le 26 janvier et le 2 février inclusivement de commander des spiritueux ou du vin sur le site SAQ.COM ou via l’application mobile.

«Cette mise à niveau marque une étape importante dans l’optimisation de notre fonctionnement et dans l’expérience que nous voulons offrir à nos clients», a indiqué la présidente et chef de la direction, Catherine Dagenais.

Précisons que ces travaux de transformation numérique ne devraient pas avoir d’impact sur le réseau de succursales et les heures d’ouverture.

La SAQ dit se préparer depuis plusieurs mois pour ce chantier de plusieurs millions de dollars qui s’inscrit dans son Plan stratégique 2021-2023.

Ces modifications permettront à la société d’État de moderniser sa chaîne d’approvisionnement et d’améliorer son inventaire de produits en ligne.

L’objectif étant de rendre «l’expérience client plus fluide et personnalisée». La direction a déjà souligné publiquement qu’elle espérait éventuellement pouvoir livrer les commandes en ligne dans un délai de 24 heures.

Par le passé, la SAQ s’est fait reprocher à plusieurs reprises le manque de produits sur son site transactionnel. En mars 2015, lors du lancement du programme Cliquez, achetez et ramassez, la direction avait promis un accès à la majorité des vins et spiritueux comme dans les magasins.

Or, au début 2020, moins de 35 % des produits en stock y étaient offerts.

À l’automne dernier, la société d’État affirmait que ses ventes en ligne pourraient, d'ici trois ans, tripler et dépasser le cap des 200 millions $.

Pas de moment idéal

La SAQ dit être consciente qu’avec la pandémie, le moment n’est peut-être pas l’idéal pour mettre sur pause son service en ligne. Cela pourrait entraîner plus de visites dans les succursales. Il était toutefois «très difficile» de repousser cette mise à jour, répond la direction.

«Il n’y a jamais de moment idéal pour réaliser un changement aussi structurant, mais celui-ci est essentiel afin de continuer de répondre aux attentes de nos clients et de nos partenaires», a indiqué Mme Dagenais, promettant d’informer les gens si des délais supplémentaires devaient être nécessaires pour compléter l’ensemble des changements informatiques.

Carte Inspire

Pour les clients détenteurs de la carte Inspire, il sera possible de continuer d’accumuler des points durant cette période. Ils pourront également les utiliser dans les succursales de la SAQ.

La SAQ , qui célèbre cette année ses 100 ans, travaille depuis 2020 sur le déploiement de sa nouvelle plateforme de commerce en ligne.