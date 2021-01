L’ombre de Trump continuera de planer

Pendant la cérémonie d’assermentation de Joe Biden et Kamala Harris, à Washington hier, un nom n’a pas été prononcé, celui de Donald J. Trump.

Le 45e président « brillait par son absence », selon la formule consacrée.

Sans vergogne

La tradition aurait voulu qu’il y soit. En 2017, devant le Capitole, lui-même la célébrait pourtant en termes clairs : « Tous les quatre ans, nous nous réunissons en ce lieu pour procéder à une transition du pouvoir ordonnée et pacifique. »

Grand pourfendeur de son prédécesseur – qu’il attaqua avec une mauvaise foi répugnante –, Trump avait pris la peine, sur la tribune, d’exprimer sa gratitude au « président Obama et à la première dame Michelle Obama » en soulignant « leur aide précieuse et bienveillante tout au long de cette transition. Ils se sont montrés formidables ».

En 2021, par orgueil, il a choisi de violer sans vergogne ces magnifiques principes, traditions et conventions qu’il avait pourtant salués quatre ans plus tôt.

Son absence eut toutefois des avantages ; elle nous évita de nous obséder par ses mimiques et réactions, lors de la cérémonie, et de penser à la période Biden qui s’ouvrait pour les États-Unis.

Obscurcir

Au reste, « briller » par son absence n’apparaît pas comme l’expression idéale, ici. Nous devrions peut-être parler d’« obscurcir par son absence ».

La cérémonie d’hier illustrait une tentative de détrumpisation de la politique. Le 45e président des États-Unis incarnant le côté obscur. La vulgarité fière d’elle, le manque de classe, de dignité, de loyauté, la hargne, la haine des adversaires se muant toujours en « ennemis ».

Mais peut-être plus toxique encore, en démocratie : cette tentation contemporaine avec le bel idéal de la vérité, que le président Trump a inlassablement miné.

À preuve, ses quelque 30 000 mensonges répertoriés, ses « faits alternatifs », sa survalorisation « nord-coréenne » de chacun de ses gestes, sa promotion éhontée des théories du complot les plus ridicules et des groupes les plus abjects.

Grand défi

Dans son discours, Joe Biden a justement enjoint les Américains à rejeter cette culture de manipulation des faits, voire d’invention des faits. Certes, c’est plus facile à dire qu’à faire (comme le soulignait Emmanuelle Latraverse hier à LCN).

En 2016, le début de l’ère Trump nous faisait prendre conscience que nous étions entrés dans une ère « post-factuelle ».

– Celle des médias sociaux, qui nous enferment dans nos niches d’intérêt, nos chambres d’échos.

– Celle des écrans omniprésents, qui nous plongent dans les images, les représentations des choses, nous coupant du contact avec les autres êtres humains.

– Celle de la manipulation des images, et bientôt des hypertrucages, ces procédés de « manipulation audiovisuelle qui recourt aux algorithmes de l’apprentissage profond pour créer des trucages ultraréalistes ».

C’est le grand défi de toutes les démocraties actuelles.

Aux États-Unis, Trump a quitté le pouvoir. Ça devrait aider. Mais des dizaines de millions d’Américains ont voté pour lui. Espérons que l’assaut sur le Capitole du 6 janvier en a découragé une bonne partie. Et qu’une procédure de destitution viendra encore l’affaiblir.

Car voilà, Trump semble vouloir prendre une sorte de maquis, entrer en « résistance ». Son ombre continuera à planer.