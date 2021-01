Louise Latraverse: toujours dans l’amour

«L’amour...crisse!» Le spontané cri du cœur de Louise Latraverse à la fin de l’émission «En direct de l’univers du jour de l’An», le 31 décembre dernier, a suscité rires en studio et résonné fort dans les chaumières et sur Internet. À un point tel qu’on peut maintenant le porter sur soi!

L’animatrice France Beaudoin a demandé à ses quatre invités, Pierre Hébert, Mélissa Bédard, Simon Boulerice et Louise Latraverse, d’exprimer à tour de rôle ce dont, selon eux, la COVID «ne viendra pas à boutte».

Les réponses ont fusé : la musique, le «fun», l’envie de faire des spectacles, de se rassembler et de créer...et «L’amour... crisse!». Celle-là était de Louise Latraverse, 80 ans depuis le 24 juin dernier, qui zieutait le rendez-vous radio-canadien de fin d’année en compagnie de sa bonne amie Monique Giroux.

Bienfaisants sacres

Twitter, Facebook et Instagram se sont aussitôt emballés de la réplique. L’imagination du tandem Latraverse-Giroux également, en constatant l’engouement pour la petite phrase si simple, mais tellement significative et libératrice. L’idée du «t-shirt» marqué des deux mots «L’amour crisse» a jailli instantanément.

Résultat : depuis quelques jours, abondent sur le web les photos d’artistes arborant gaminet à manches longues ou courtes ou coton ouaté à capuchon noirs exhibant fièrement un «L’amour crisse» en lettres blanches, avec le nom de l’auteure de la citation, conçus par l’entreprise québécoise Petite Gazelle, qu’on peut acheter dès maintenant.

«Je suis une femme qui sacre, lance ouvertement Louise Latraverse en entrevue. J’ai toujours beaucoup sacré, et j’ai toujours encouragé les gens à sacrer. Moi, je trouve ça beau, les sacres. Quand j’étais jeune, il n’y a que les gars qui avaient le droit de sacrer. Une fois, je suis arrivée dans une répétition avec Janine Sutto et Denise Filiatrault. J’avais 19 ans, et je les entendais crier "Eh, crisse!", ou "Hé, câlisse!" Je me suis dit que j’appartenais à ce monde-là. J’ai donc commencé à sacrer à l’âge de 19 ans, et je continue! (rires) C’est beau, c’est libérateur. On est le seul pays au monde à avoir des sacres liés à la religion...»

Dans «Nous»

Quand nous avons jasé avec Louise Latraverse, mercredi matin, celle-ci s’apprêtait à regarder la cérémonie d’investiture de Joe Biden à la télévision, heureuse de savoir que Donald Trump avait quitté la Maison-Blanche quelques heures plus tôt.

«Tant mieux, crisse, et qu’il ne revienne pas!»

En cette année pandémique, la sereine comédienne profite du temps qui passe. «En ce moment, je ne fais pas grand-chose. Je marche, je lis, j’écris, je dessine...» Elle ne rate jamais une édition d’«En direct de l’univers», son émission préférée, et réitère sa grande affection pour son amie France Beaudoin, qu’elle qualifie d’exceptionnelle.

Et n’allez pas lui affirmer que la pandémie n’existe pas; elle qui lit abondamment sur le sujet depuis un an vous clouera le bec en deux ou trois connaissances savantes.

Professionnellement, Louise Latraverse veut encore jouer, sans travailler «dans des horaires de fous, avec beaucoup de textes.» L’une de ses dernières apparitions à l’écran était dans le film «Mon cirque à moi», qui a pris l’affiche l’été dernier, et maintenant disponible en VSD. Incessamment, elle doit tourner dans «Nous», série mise en branle par la productrice Anne Boyer (Duo Productions) et l’auteure Dominick Parenteau-Lebeuf, et destinée à l’une des plateformes de Québecor Contenu.

«Je fais mon premier rôle de grand-mère! Ça ne sera pas trop fatigant. Je ne veux pas être stressée et m’épuiser. Ça ne me tente plus, ça. Je ne pense pas rejouer au théâtre, par exemple. Même si on ne sait jamais... Mais je referais du cinéma n’importe quand, parce qu’au cinéma, on a le temps.»

Un jeune amant

Ses 80 printemps ne lui pèsent pas.

«C’est juste un chiffre, soutient-elle avec conviction. Il faut arrêter de penser dans ces termes-là. Il n’y a rien de difficile. On vit, tant mieux si on vit longtemps, et on meurt. Je ne m’arrête pas à ces affaires-là. Je suis en pleine santé, entourée de plein de jeunes, je m’intéresse à mille choses. L’important, c’est de garder des contacts intéressants, de rester occupée et de se trouver un style.»

«À chaque décennie, il y a toujours quelque chose de formidable. À 20 ans, j’avais hâte, à 30, 40, 50 ans aussi... Et à 80, j’ai encore de belles choses à découvrir, que je ne connaissais pas. Par exemple, je me détache plus. Je n’ai jamais été aussi heureuse que maintenant! La vie est belle, la vie est riche. Je trouve tout beau. "L’amour, crisse!", c’est vrai, ce que je dis...»

Louise Latraverse n’est pas amoureuse. Pour l’instant.

«Mais j’aimerais ça! Je crois juste à l’amour. Il faudrait que je me trouve un chum. Mais c’est facile encore, quand on ne peut pas sortir... (rires) Je vais me trouver un homme plus jeune! Je ne vais pas en prendre un vieux de 80 ; les hommes, à 80 ans, ne sont pas aussi "swignants" que les femmes, je trouve! Un jeune amant, c’est tellement bien...»

On peut se procurer un chandail «L’amour crisse» en consultant : lamourcrisse.ca. Les profits sont remis à la Maison Simonne-Monet-Chartrand de Chambly.