Mexique : record de décès et de contagions à la COVID-19

Le Mexique, quatrième pays au monde le plus endeuillé par la pandémie de coronavirus, a enregistré jeudi de nouveaux records de décès et de contagions, selon les autorités sanitaires.

Quelque 1 803 nouveaux décès sont à déplorer ces dernières 24 heures, ce qui porte le bilan total à 146 174 morts dans ce pays de 128 millions d’habitants. Seuls les États-Unis, le Brésil et l’Inde ont enregistré plus de décès du Covid.

Le nombre de nouvelles contaminations entre mercredi et jeudi s’est établi à 22 339, portant le total à plus de 1,71 million depuis le début de la crise sanitaire.

Les zones les plus peuplées comme la capitale Mexico et sa conurbation, où vivent 23 millions de personnes, sont les plus touchées.

Le gouvernement mexicain a lancé le 24 décembre une campagne de vaccination du personnel médical en contact avec les patients atteints de Covid avec des doses fournies par Pfizer/BioNTech.

Il a également conclu des accords avec le sino-canadien CanSinoBio pour la livraison de 35 millions de doses, et prévoit d’acquérir 24 millions de vaccins russes Spoutnik V une fois qu’il sera autorisé dans le pays.

Le Mexique fait également partie du dispositif Covax, mis en place par l’OMS pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés, ce qui devrait lui donner accès à 51,6 millions de doses supplémentaires.