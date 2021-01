On oublie les câlins?

Habituellement tenue à chaque année le 21 janvier, je présume que la Journée internationale des câlins a été annulée cette année, pandémie oblige. Ce mouvement qui a pris naissance tout d’abord aux USA en 1986 s’est propagé par la suite ailleurs dans le monde. Le principe était simple : encourager les personnes d'une même famille ou des amis à se prendre dans les bras quelques secondes, en marque de tendresse. Cette manifestation d'affection serait bonne pour la santé et le moral. Avouez que ça nous manque terriblement.

Nouveau pro à Victo

Une nouvelle page d’histoire se tournera en 2021 au Club de golf Victoriaville puisque la direction a procédé à l’embauche de son nouveau professionnel en titre, afin de succéder à Pierre Champeau, en poste depuis 32 ans. Jean-Pierre Morin (photo), 36 ans, natif de St-Prosper en Beauce, deviendra, au mois d’avril, seulement le 5e professionnel du club de golf Victoriaville en 76 ans d’histoire. Jusqu’à récemment, il était directeur-général et professionnel du club de golf Ste-Marguerite à Sept-Îles depuis 2012 après avoir été assistant-pro dans son coin de pays au club de golf Dorchester, à Frampton, en Beauce.

Amateurs de golf

Martial Lapointe (photo) me fair savoir que son excellent site d’information Golf Martial Lapointe (GML), en ligne sur le Web depuis 7 ans maintenant, devient Golf Media-info en Ligne. Cette nouvelle appellation vise à rappeler aux mordus de golf qu'il s'agit d'un site de nouvelles sérieux, produit par une équipe de journalistes professionnels, de pros du golf et autres spécialistes de cette discipline. Toujours à l'affût de l'actualité concernant le golf au Québec (et ailleurs), GML se présente en quatre sections régionales, soit Montréal, Québec, Autres régions et Floride. En 2021, Golf Media-info en Ligne va de l'avant avec le retour de concours permettant aux abonnés de l'infolettre de mériter différents prix et quelques autres nouveautés dont la Coupe GML, un trophée qui sera remis à la fin d'une saison de compétitions amateurs dont les détails seront connus prochainement. C’est un rendez-vous sur https://golf-ml.com pour être bien informé sur l'activité golfique au Québec (et ailleurs).

L’Orchestre en janvier

L’Orchestre symphonique de Québec amorcera en grand cette nouvelle année avec deux magnifiques concerts qui seront webdiffusés gratuitement sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l’Orchestre. Tout d’abord ce soir, 20h, le concert Autour de Sibelius, sous la direction de la cheffe Tania Miller (photo de gauche) et mettant en vedette le violoniste Mark Fewer. Puis le 27 janvier, toujours dès 20h, Le 27 janvier à 20h, l’Orchestre aura le grand plaisir de recevoir deux sommités de la scène musicale québécoise : la soprano Karina Gauvin (photo de droite) et le chef Bernard Labadie. Alors que 2021 marque les 265 ans de la naissance du compositeur Wolfgang Amadeus Mozart, l’Orchestre offrira un programme entièrement consacré au grand compositeur autrichien pour ce concert intitulé "Mozart fête ses 265 ans".

Anniversaires

Philippe P. Bolduc (photo), président de la sandwicherie Phil Smoked Meat du 461, St-Joseph, est à Québec, 50 ans...Emily Bégin, chanteuse (Star Académie 2003) 39 ans...Emma Bunton, ex-membre des Spice Girls, 45 ans...Geena Davis, actrice américaine, 65 ans...Jean-Louis Duplessis, ex-président de Lallier Sainte-Foy, 77 ans...Placido Domingo, chanteur d'opéra (ténor) et chef d'orchestre, 80 ans...Jack Nicklaus, golfeur professionnel, six fois gagnant du Tournoi des Maîtres et quatre fois du US Open, 81 ans.

Disparus

Le 21 janvier 2016 : José Mathieu (photo), 76 ans, ancien journaliste de de la radio CHRC de 1961 à 1980... 2020 : Terry Jones, 77 ans, acteur, réalisateur, scénariste, historien, écrivain britannique et l'un des membres de la troupe comique des Monty Python... 2019 : Marcel Azzola, 91 ans, accordéoniste français qui a accompagné les plus grands noms de la chanson comme Jacques Brel, Barbara ou Edith Piaf... 2018 : Louis Berlinguet, 91 ans, Docteur en biochimie, natif de Trois-Rivières... 2017 : Victor Prus, 99 ans, architecte québécois d'origine polonaise qui a dessiné le Grand Théâtre de Québec... 2010 : Jacques Martin, 88 ans, dessinateur de bandes dessinées français... 2009 : Charles H. Schneer, 88 ans, producteur américain de films... 2002 : Peggy Lee, 81 ans, chanteuse et actrice... 1998: Jack Lord, 77 ans, le capitaine Steve McGarrett de Hawaï 5-0... 1997 : Le 'colonel' Tom Parker, 87 ans, imprésario et le gérant d'Elvis Presley... 1996 : René Jalbert, 74 ans, le sergent d'armes de l’Assemble nationale.