PKP ne fait pas dans la dentelle

Digne fils de son père, Pierre Karl Péladeau n’y va jamais par quatre chemins lorsqu’il exprime une opinion. La langue de bois, très peu pour lui !

Mardi, lors de sa comparution virtuelle devant le CRTC, réuni pour le renouvellement des licences de CBC/Radio-Canada, le PDG de Québecor s’en est pris au diffuseur public. Selon lui, CBC/Radio-Canada « ne respecte pas l’esprit des lois qui l’encadrent et multiplie les pratiques anticoncurrentielles ». Le jour même, la direction de Radio-Canada, visiblement piquée au vif, a publié un communiqué niant ces deux assertions. Elle y répondra jeudi prochain.

Québecor a profité de la comparution de son PDG pour déposer devant le tribunal administratif un dossier de 48 pages qui atteste, entre autres, de pratiques déloyales de Radio-Canada. Le dossier n’étant pas parvenu au CRTC dans les délais requis, il n’est pas certain encore que le conseil en tienne compte.

De toute évidence, c’est sur la foi de ce document que M. Péladeau a laissé entendre que Radio-Canada casserait les prix et violerait les pratiques courantes pour la diffusion de la publicité sur ses ondes et ses plateformes. Quoi qu’il en soit, les commissaires du CRTC en écarteront sans doute certains éléments, jugeant, à tort ou à raison, qu’ils sont attribuables aux frustrations que ne manque pas de susciter l’intense concurrence entre TVA et Radio-Canada.

BELL PLUTÔT DISCRET

De tous les intervenants jusqu’ici, le plus discret fut de loin Bell Média, qui détient la chaîne généraliste Noovo et plusieurs spécialisées dont RDS. Si Bell n’avait rien à redire sur CBC/Radio-Canada, c’est peut-être que le nouveau président, Wade Oosterman, avait conclu que, de toute façon, PKP ferait la « job de bras » !

Étant chroniqueur dans deux quotidiens qui sont la propriété de Québecor, je ne suis pas très bien placé pour me prononcer sur certains des points qu’a soulevés M. Péladeau. Les lecteurs ne manqueront pas d’ailleurs de me le faire savoir.

Il n’en reste pas moins que M. Péladeau a abordé deux questions cruciales qu’à peu près tous les intervenants ont évoquées eux aussi. Il y a même quasi-unanimité sur la nécessité d’une formulation plus précise du mandat de CBC/Radio-Canada et sur l’abandon de la publicité commerciale sur les ondes et les plateformes du diffuseur public.

La question revient périodiquement depuis des années et Ottawa ne cesse de l’éluder. Un jour, il faudra bien crever l’abcès. Le rapport de Janet Yale et de ses experts, remis à Patrimoine canadien il y aura un an la semaine prochaine, recommande aussi que Radio-Canada élimine toute publicité d’ici à cinq ans, à commencer par ses émissions de nouvelles.

AU GOUVERNEMENT D’AGIR

C’est la loi sur la radiodiffusion qui définit le rôle de CBC/Radio-Canada. C’est elle qui spécifie son mandat, les pouvoirs de ses dirigeants et les mécanismes de gouvernance qui régissent son fonctionnement. Cette loi est vieille de 30 ans. De toute évidence, lorsque

M. Péladeau réclame qu’on revoie le rôle et le mandat du diffuseur public, il est loin d’avoir tort.

Comme je l’ai écrit dans ma chronique de mardi dernier, le malheur veut que le CRTC ait peu à voir, sinon rien du tout, avec l’une et l’autre de ces deux importantes questions. C’est au gouvernement fédéral qu’il appartient de préciser le mandat du diffuseur public et c’est au gouvernement aussi qu’il appartient de décider si le diffuseur doit éliminer la publicité de ses supports de diffusion.

Faudra-t-il que le CRTC rappelle le gouvernement à l’ordre ?