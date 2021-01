Profession enseignante; à l'instar des médecins

Aujourd’hui, je vous invite à lire la lettre très touchante de Stéphanie Kerouac, une collègue enseignante. Je tiens à la remercier de sa confiance. Bonne lecture.

Je suis en train d’écouter une émission radiophonique. Le sujet de la quotidienne a trait aux soins de santé en temps de pandémie: les impacts négatifs sur le réseau de la santé et sur les patient.e.s. Au cours de l’entretien, l’animatrice partage la peur que commencent à éprouver certains médecins de devoir choisir qui pourra être soigné ou pas. On dit que cela est épouvantable, que, jusqu’ici, dans notre société, on s’était donné les moyens pour ne pas faire vivre d’affreux choix moraux aux médecins.

Ce sujet me touche personnellement. J’ai un cancer du sein. Stade 4. Il y a des cellules dormantes malades dans mes os: ma colonne et le bassin. Parfois, il m’arrive de penser à ce qu’il pourrait m’arriver si je pognais la COVID-19. Remarquez que cela ne me fait pas si peur que ça. Après des années à vivre avec les cancers et ses épées de Damoclès, je pense avoir atteint un stade de sérénité avec l’autre côté. N’empêche. Ma soif de justice et d’équité ferait en sorte que, dans cette situation hypothétique, je trouverais la situation injuste. Je pense aussi au fait que je ne voudrais tellement pas être à la place de ces médecins qui risqueraient de devoir faire des choix de Sophie. Cette expression signifie que peu importe la décision qu’on prend entre deux possibilités, les deux choix sont difficiles et provoquent un grand malaise chez la personne qui est obligée de choisir. Obligée.

Cette navrante situation professionnelle, je l’ai vécue. Plus d’une fois à part de ça. Et chaque fois, cela a provoqué en moi des bogues moraux. Qui choisir pour recevoir les services appropriés? C’est de la torture que j’ai vécue une, deux, trois, combien de fois déjà? Moi aussi, j’ai eu entre mes mains des vies. Des vies en devenir. Des vies à protéger. Que j’ai dû négliger. J’ai laissé être à flanc des enfants, en toute connaissance de cause, au cours de mon existence. Mal-être quand j’y pense...

Ma profession: enseignante dans le réseau public.

Depuis trop longtemps, en ce moment, d’autres enseignant.e.s vivent ce genre de dilemme professionnel. (À la longue, ça use.) Actuellement, présentement, là, au moment présent, combien d’enfants sont mis dans la marge à cause de la pandémie? Enfants DÉJÀ pelletés à la pelle par le système public québécois, car la situation est perdure depuis, il me semble, 1000 ans.

Je demeure convaincue que nous pourrions faire mieux pour nos enfants. Je suis d’avis que nous en avons les moyens financiers, mais pas les moyens organisationnels, et c’est là que le bât blesse. La mentalité et la culture actuelles ayant trait à la gouvernance proviennent d’une autre époque, période révolue et mésadaptée aux réalités contemporaines. Elles doivent réellement se métamorphoser afin de s’humaniser.

L’objectif de ce papier n’est pas de chialer ni de comparer. Non. Je souhaite simplement que l’on prenne conscience de toute la charge émotive que doit vivre l’ensemble des enseignant.e.s, des gens dévoués qui désirent simplement exercer leur mission professionnelle avec toute la dignité que cela représente, à l’instar des médecins.