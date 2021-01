Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 22 janvier:

«Cultes religieux: des enfants oubliés»

Nombreux sont les enfants sous l’emprise de groupes religieux fermés au Québec. Laissés pour compte, on ne sait pas combien ils sont. Toutefois, on réalise que leur éducation et leur vision du monde sont très restreintes, comme le prouve ce documentaire troublant porté par Marie-Claude Barrette.

En tout temps sur Club illico.

«Expat - Spécial Canada»

Ils ont choisi de quitter le Québec, préférant s’installer à Toronto (Ontario), Tofino (Colombie-Britannique) ou Saskatoon (Saskatchewan), notamment. Pour cette saison, Jean-Michel Péloquin est allé à la rencontre de 14 d’entre eux afin de découvrir leur histoire et les raisons qui les ont poussés à tenter une aventure hors de la province.

Vendredi, 19 h, CASA.

«Ça finit bien la semaine»

L’humoriste Jean-Marc Parent reçoit une grosse surprise sur le plateau animé par Julie Bélanger et José Gaudet, alors qu’il évoque des souvenirs à la banque et sur les pentes de ski. Aussi, la médaillée olympique Marianne St-Gelais dévoile des secrets et le comique Adib Alkhalidey présente son premier album.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Georges Pernoud, un homme qui aimait la mer»

Pendant plus de 40 ans, le regretté Français Georges Pernoud, mort il y a une dizaine de jours, a été au gouvernail de l’émission «Thalassa», un magazine destiné aux amoureux de la mer. Une passion qui a rimé avec écologie, sport, histoire et contacts humains.

Vendredi, 19 h 30, TV5.

Soirée hommage à Jean-Pierre Bacri

Emporté par un cancer en début de semaine, l’homme de cinéma a laissé son empreinte de différentes façons sur le septième art français. On le retrouve en tant qu’acteur dans la comédie dramatique «Mes meilleurs copains» (1989) et le drame «Adieu Gary». Deux de ses plus belles prestations.

Vendredi, dès 20 h, StudioCanal.

«Belle et Bum»

La musique bat son plein alors que Roxane Bruneau chante des pièces de son plus récent effet, «Acrophobie», et que Marie-Ève Janvier pose sa voix sur ses compositions préférées, guitares à gogo à l’appui. Sophia Bel, Mateo et Michel Faubert se joignent aussi à la fête.

Vendredi, 22 h, Télé-Québec.

«Rain Man»

À la mort de son père, un homme hérite d’une voiture, tandis qu’un savant autiste - son frère - reçoit une véritable fortune. Réunis, ils partent tous deux pour le voyage de leur vie. Aux côtés de Tom Cruise, Dustin Hoffman a gagné un Oscar grâce à sa brillante prestation dans ce drame.

Vendredi, 23 h 30, MAX.