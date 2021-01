Transparence des données financières: la Ville de Québec améliore son score

Après avoir été critiquée pour le manque de transparence dans la présentation de ses données financières, la Ville de Québec améliore sa note et passe de F à B.

L’Institut torontois CD Howe avait soulevé l’ire du maire de Québec, à la fin 2019, quand il avait accordé la note de F à la capitale pour la présentation de ses données financières. L’Institut avait déploré «des méthodes comptables inconsistantes» et des documents remis en retard. Québec n’obtenait pas la note de passage.

Le maire Régis Labeaume, irrité, avait soutenu que la Ville «se balance» de l’opinion de CD Howe et avait rejeté du revers de la main les solutions proposées.

Méthode modifiée

Or, par la suite, l’Institut avait modifié ses méthodes à la lumière de nouvelles informations et avait revu la note de la Ville de Québec, la portant à C pour l’année 2019, a indiqué David Blackwood, responsable des communications chez CD Howe.

Dans le rapport le plus récent, qui a été déposé cette semaine et qui analyse les données de l’année 2020, Québec améliore nettement son sort. Elle récolte désormais la note de B.

L’Institut, qui se dit indépendant et non partisan a ainsi analysé les méthodes des grandes villes canadiennes. Montréal récolte elle aussi un B, alors que Gatineau, Laval et Longueuil obtiennent un C+.

En tête de liste, les Villes de Surrey et Vancouver se démarquent avec un A+. Alors que les dernières de classe sont Edmonton et London.