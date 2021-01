Un joueur des Alouettes prend sa retraite

Le joueur de ligne offensive des Alouettes de Montréal Trey Rutherford a décidé de se retirer du football professionnel afin de poursuivre une carrière au sein des services policiers, a confirmé l’organisation, jeudi.

Rutherford, 25 ans, figurait parmi les porte-couleurs des Moineaux n’ayant pas de contrat en prévision de la prochaine saison. Malgré son jeune âge, le deuxième choix au total du repêchage 2018 de la Ligue canadienne de football croit qu’il vaut mieux pour lui de passer à la prochaine étape de sa vie professionnelle.

«Depuis le début de la pandémie, j’ai pensé beaucoup à la vie après le football. J’espère avoir encore plusieurs années devant moi pour faire le bien dans ce monde. De nombreuses connaissances qu’on vous inculque au football peuvent être appliquées chez les forces de l’ordre, a-t-il mentionné dans une lettre diffusée mercredi sur le site 3downnation.com. Il y a énormément de ressentiment contre la police sur la planète et je ne nie pas qu’il existe quelques pommes pourries. Cela ne change pas le fait que la police a le pouvoir d’aider les gens quotidiennement, ce que je souhaite faire.»

L’Ontarien a disputé 27 matchs en deux campagnes à Montréal, incluant les 18 de la saison 2019.

Plusieurs embauches

Par ailleurs, les Alouettes ont annoncé l’embauche de plusieurs joueurs américains, dont l'ailier défensif Datone Jones, qui avait été le choix de premier tour des Packers de Green Bay en 2013. Jones a disputé sept saisons dans la NFL, incluant quatre avec les Packers. Il a également évolué avec Cowboys de Dallas et des Raiders de Las Vegas.

Le joueur de 30 ans a réussi 57 plaqués en solo et 25 assistés, ainsi que 10 sacs du quart. Il a rabattu huit passes en 68 matchs dans le circuit Goodell.

«Nous sommes très heureux de voir un joueur de la trempe de Datone se joindre à nous. Il s'agit d'un joueur explosif qui va nous aider à mettre de la pression sur les quarts adverses, a commenté le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, par communiqué. Son expérience dans les rangs professionnels et son attitude exemplaire seront des atouts importants, autant sur le terrain que dans le vestiaire.»

Les Alouettes ont également accordé des contrats aux secondeurs Romeo Finley, Eli Mencer et Tre Watson, aux joueurs de ligne défensive Lord Hyeamang, Curtis Cothran et Jamal Davis ainsi qu’aux demis défensifs Rodney Randle fils et Ahmad Thomas.