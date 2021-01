ST-HILAIRE, Paul-Émile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 janvier 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Paul-Émile St-Hilaire, époux de feu Liette Vachon. Il demeurait à Sainte-Marie.La direction a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses enfants: Nadine (Dany Giroux), François (Catherine Martin), Dominic (Nicole Giguère) et Magalie (Stéphan Denis); ses petits-enfants: Maxim et Mégan Giroux, Alyson, William, Zackary et Jordan St-Hilaire, Samuel, Nathan et Lohan St-Hilaire, Justine et Lucas Marcoux. Il était le frère de feu Elisabeth (feu Emilien Roy), feu Juliette (feu Raymond Grenier), Benoît (Thérèse Roy), Rosaire (Raymonde Vallée), feu Bernard (Jacqueline Marcoux), Huguette (feu Roland Laflamme), Louise (Yvon Fecteau), Jacques (Monique Nadeau). Il était le beau-frère de feu Roland (feu Jeannine Laflamme, Aimée-Rose Brochu), feu Jeanne, feu Raynald, Jeannine (Raymond Courtney), feu Louiselle (Lucien Gilbert). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Villa Sainte-Marie et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Le Crépuscule (774-G Rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie (Québec) G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/