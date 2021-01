Bâtir une culture gagnante

Dans le cadre des festivités du 50e du PEPS, dont l’anniversaire est aujourd’hui même, Glen Constantin, l'entraîneur le plus titré de l'histoire du football universitaire canadien, vainqueur de 10 Coupes Vanier dont neuf à titre d’entraîneur-chef, prononcera l’une de ses rares conférences ouvertes au public. Présentée par TELUS, celle-ci durera environ 60 minutes suivies d’une période de questions et sera animée par le journaliste du réseau TVA Stéphane Turcot.

Glen Constantin, coach actif avec le plus de victoires au sein de U SPORTS, a su inculquer depuis plus de 20 ans une culture gagnante, dans un sport hautement compétitif où les entraîneurs se doivent de coordonner et diriger près d’une centaine de jeunes hommes passionnés et talentueux. Nul doute que les participants ressortiront de cette rencontre grandement inspirés!

La totalité des frais d’inscription à cet événement servira à l’octroi de bourses d’études pour soutenir les étudiants-athlètes des 18 équipes du programme Rouge et Or dans leur réussite académique et leur passion sportive. Pour vous inscrire: rougeetor.ulaval.ca