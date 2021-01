CHSLD: au-delà de la honte!

La situation dans les CHSLD me bouleverse depuis plusieurs années et je sais que je ne suis pas la seule à la lumière des réactions aux tragédies survenues dans ces lieux au printemps 2019. Quelle catastrophe pour ceux et celles qui ont dû abandonner un être cher dans ces lieux d’hébergement désorganisés et incapables d’en prendre soin correctement. Même en temps normal tout le monde grimace juste à entendre les lettres CHSLD.

Les premiers responsables sont les autorités qui sous-financent ces établissements depuis tant d’années. Quand on sait que près de60% du budget de la santé est gobé par le salaire des médecins et le coût des médicaments, que ça laisse 40% pour le reste, pas étonnant que ça fasse des victimes.

Juste imaginer la souffrance de ceux qui vivent dans ces lieux est une horreur, alors qu’on voudrait les imaginer dans la lumière. Le chagrin, la colère et la culpabilité sont de puissants moteurs d’action qui nous dictent de nous engager au plus vite dans la réforme d’un indigne d’un pays civilisé.

Certains pensent que les résidents des CHSLD sont prêts à mourir, ou même qu’ils le désirent. C’est faux ! J’en ai vu certains qui rêvaient de s’enfuir, mais la plupart veulent simplement être bien traités pour vivre encore quelques moments de joie.

Si ça prend un village pour élever un enfant, ça prend un bon groupe de personnes bienveillantes pour assurer le bien-être et la sécurité des aînés placés en institution. Sans parler des gestionnaires qui ont tendance à considérer les visiteurs proche-aidants comme des intrus, plutôt que comme des alliés. Au-delàdes lieux et des soins qui ont besoin d’amélioration, il y a toute une mentalité à changer.

Une orpheline

Votre dernier argument concernant « La mentalité à changer »devrait arriver en premier dans la hiérarchie des choses à changer en CHSLD. Quand on considérera nos aînés comme partie prenante de la société avec les mêmes droits et la même valeur que n’importe quel autre groupe de citoyens, on se rendra vite compte à quel point on les a négligés ces dernières années, au profit d’un milieu médical toujours prêt à en mener plus large, sans se gêner pour réclamer la plus grosse part du gâteau.

La valeur ajoutée qu’on devrait accoler à la présence des proche-aidants auprès des résidents mériterait aussi d’attirer enfin l’attention de nos gouvernants. Ces grands acteurs bénévoles du milieu médical méritent une meilleure place que celle qu’on leur accorde. Combien de débats et de commissions parlementaires faudra-t-il encore, au-delà de ce qui s’est fait au cours des deux dernières décennies, pour que leur parole soit entendue ?