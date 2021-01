Leucan et le restaurant Le Quarante 7 m’annoncent avec fierté que le Coffret gourmand de Noël a permis d’amasser la somme de 79 950 $ pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. 3198 coffrets ont été vendus dans la grande région de Québec entre le 3 décembre 2020 et le 2 janvier 2021. Le Quarante 7 et Leucan tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et les partenaires qui ont fait de cette campagne une réussite.

Aki Sushi chez Adonis

Photo courtoisie

L’entreprise québécoise Aki Sushi, plus important joueur dans le marché des sushis en épicerie au Québec, a fait son entrée au Marché Adonis, dans la succursale qui a ouvert ses portes hier à Québec. Bonifiant la réputée offre de prêt-à-manger d’Adonis, ce nouveau comptoir-restaurant représente un pas important dans la croissance de l’entreprise qui, pour une première fois, s’installe dans une autre épicerie que Metro Mon Épicier, celle-ci accueillant près de 115 Aki Sushi à travers la province. Sur la photo, Claude Guay, président et fondateur d’Aki Sushi, au nouveau comptoir-restaurant dans le Marché Adonis.

Un coup de main de Paquet et Fils

Photo courtoisie

Jacques et Michel Paquet, respectivement président et directeur général du Groupe Paquet et Fils, ont remis récemment à Yvon Gosselin, président du conseil d’administration du Grenier, un montant de 25 000 $ pour le déménagement de l’organisme alimentaire de Lévis dans ses nouveaux locaux. Créée il y a plus de 119 ans, Paquet et Fils, une entreprise familiale, distribue des produits et des équipements pétroliers dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Elle a lancé en 2011 le réseau des dépanneurs ICI. Pour revenir au déménagement du Grenier alimentaire, il est prévu pour le printemps 2021. La campagne de financement réalisée auprès de la communauté d’affaires de Lévis a rapporté jusqu’à maintenant plus de 1,4 M$. Sur la photo, de gauche à droite : Yvon Gosselin, Jacques Paquet et Michel Paquet.

Une première à Québec

Photo courtoisie

Le Salon international de l’auto de Québec m’annonce la concrétisation d’un partenariat avec iA Services aux concessionnaires en tant que présentateur du Mois du Salon de l’auto qui se tiendra virtuellement tout au long du mois de mars 2021. Des rabais exclusifs seront offerts par les concessionnaires de la grande région de Québec. Les passionnés d’automobile et de concours auront également l’occasion de visiter la plateforme spécialement pensée pour eux qui regorgera de contenu inédit. Comme la tenue en mars 2021 du Salon de l’auto de Québec tel qu’on le connaît n’était pas possible, l’organisation a élaboré le Mois du Salon de l’auto. Sur la photo, Sébastien Alajarin, directeur régional Est du Canada, iA Services aux concessionnaires.

Anniversaires

Photo courtoisie

Serge Savard (photo), défenseur (1966-83 : Canadien, Jets). Directeur-gérant du Canadien (1983-95), 75 ans... Annie Brocoli, animatrice et chanteuse québécoise, 50 ans... Diane Lane, actrice américaine, 56 ans... Linda Blair, actrice américaine (L’Exorciste), 62 ans... Michael Bossy, joueur de hockey (1977-87 : Islanders) et analyste à TVA Sports, 64 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 janvier 2020 : Fernand Daoust (photo), 93 ans, syndicaliste et ancien président de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ)... 2018 : Ursula K. Le Guin, 88 ans, romancière américaine considérée comme l’un des plus importants auteurs de science-fiction... 2017 : Andy Marté, 33 ans, ancien joueur du baseball majeur... 2017 : Masaya Nakamura, 91 ans, Japonais, l’un des pères de Pac-Man... 2015 : René Jodoin, 94 ans, producteur, réalisateur et scénariste québécois (ONF)... 2014 : Pierre Jalbert, 89 ans, acteur, skieur canadien et éditeur de musique lié au cinéma... 2012 : Joe Paterno, 85 ans, ancien entraîneur-chef de l’université Penn State au football universitaire américain... 2011 : Lois Smith, 81 ans, danseuse, membre fondatrice du Ballet national du Canada... 2008 : Heath Ledger, 28 ans, acteur australien... 2000 : Anne Hébert, 83 ans, poétesse, romancière et dramaturge... 1991 : Robert Choquette, 85 ans, écrivain et ex-diplomate.