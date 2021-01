COVID-19: un médecin texan vole des doses de vaccin

Un médecin américain a été accusé d’avoir volé un flacon de vaccin anti-COVID-19 dans un centre de vaccination au nord de Houston, au Texas.

Le Dr Hasan Gokal qui travaillait dans le comté de Harris a volé le 29 décembre un flacon de neuf doses de vaccin et s’est vanté à un collègue qui a vite fait de le dénoncer, a indiqué jeudi le procureur Kim Ogg dans un communiqué repris par «New Yiork Post».

Une semaine après, à l’issue d’une enquête, le médecin indélicat a été licencié et l’affaire confiée à la justice.

Les autorités affirment que le médecin incriminé n’a pas respecté les protocoles en la matière, en privant de vaccin ceux qui en ont le plus besoin, notamment le personnel travaillant en milieu hospitalier.

Gokal a abusé de sa position pour privilégier sa famille et ses amis, a dénoncé le procureur.

Mais son avocat a soutenu que Gokal était un médecin dévoué et que les doses de vaccin allaient de toute façon expirer, autant alors les administrer rapidement aux personnes remplissant les critères de la santé publique.

Le médecin risque jusqu’à un an de prison et une amende de 4000 $ US.