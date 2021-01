Cuisine pratique: pas de chaos dans le frigo

Les repas de la semaine et les lunchs s’empilent dans le réfrigérateur, tandis que des créations culinaires issues d’une passion née en confinement s’y multiplient à travers les mille et un petits pots et bouteilles, fruits et légumes, collations, etc. Bref, c’est le temps de lancer l’opération « ordre au frigo », en cinq étapes !

1. Vider, regrouper, épurer

Photo courtoisie

Pour que l’ordre revienne dans le réfrigérateur, faire le vide s’impose, mais pas n’importe comment ! Mylène Houle-Morency, organisatrice professionnelle, fondatrice de Flo-Organisation, a créé l’acrostiche RECUL pour guider ses clients dans l’organisation de leur environnement.

Le « R » signifie de regrouper tous les produits en catégories (fruits, légumes, sauces en tout genre, tartinades, produits laitiers, collations, restes, etc.) sur la table et le comptoir préalablement libérés.

Puisqu’une période de 30 minutes à une heure sera nécessaire pour nettoyer et ranger le réfrigérateur, Gaétan Migneault, président-fondateur du Groupe Adèle, estime qu’il serait « extrêmement sage de prévoir une glacière », pour y déposer la crème et le poisson frais, par exemple.

Le « E » de l’acrostiche incite à saisir l’occasion d’épurer, en mettant de côté les aliments périmés et abîmés, pour ensuite recycler les contenants et déposer leur contenu au compost. Quant aux produits inutilisés et propres à la consommation, ils pourraient être offerts à un organisme.

2. Place au nettoyage !

Devant un réfrigérateur vide, il est facile de retirer les pièces amovibles (tablettes, grilles, tiroirs, etc.) pour tout nettoyer, en commençant par l’intérieur. M. Migneault suggère d’utiliser une solution d’eau chaude et de savon à vaisselle, ainsi qu’un chiffon en coton, « car la microfibre de nylon est plus abrasive et pourrait égratigner le plastique », dit-il. Sans oublier de laver le dessous et le dessus des joints d’étanchéité avec une petite brosse à dents. Bien rincer et assécher s’avère essentiel pour éviter que de mauvaises odeurs se développent.

Pendant les 20 minutes nécessaires pour que le réfrigérateur reprenne sa température (entre 0 °C et 4 °C), on s’affaire à laver les pièces amovibles. Et puisqu’un réfrigérateur vide est léger, il est tout indiqué de le déplacer pour nettoyer à l’arrière, souligne M. Migneault.

3. Remise en place

Photo courtoisie

Voilà maintenant le « C » de RECUL, qui signifie choisir où « chaque produit va vivre », explique la spécialiste en organisation familiale. Selon le MAPAQ, « la porte du réfrigérateur n’est pas l’endroit idéal pour ranger les aliments périssables. Les produits laitiers, les œufs et toutes les viandes se conserveront mieux au bas du réfrigérateur ou dans des tiroirs conçus spécialement pour maintenir la température plus basse et plus constante ». Il mentionne également « d’entreposer les aliments prêts à manger au-dessus des aliments crus ». Les fruits et les légumes se partagent les paniers du bas, chacun de leur côté, puis les condiments qui se conservent longtemps se glissent dans la porte. M. Migneault suggère d’inspecter les pots, de bien les laver avec un linge mouillé avant de les déposer sur les tablettes propres.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

4. Bien organiser

Utiliser les bons accessoires pour ranger et maintenir l’ordre dans le réfrigérateur, représente le « U » de l’acrostiche. Un plateau tournant réservé aux tartinades du déjeuner, un panier grillagé destiné aux collations, des contenants transparents identifiés et empilables pour les plats préparés à l’avance, puis une zone délimitée pour les produits laitiers, par exemple. Mme Houle-Morency suggère d’évaluer ses besoins avant d’acheter les contenants, plutôt que le contraire.

Photo courtoisie

Elle avance aussi l’idée d’un bac à restants, afin de ne rien perdre en réalisant un repas « touski » par semaine. Échalote solitaire, poignée de fromage râpé, cubes de jambon, fond de crème sure pourraient alors se retrouver dans le bac, favorisant le regroupement d’idées pour déterminer plus rapidement de quelle façon les cuisiner. En garnissant un riz frit ou une omelette par exemple.

5. Maintenir l’ordre

Photo courtoisie

Maintenant que le frigo brille et que l’ordre y règne, la lettre « L » rappelle de faire L’entretien du réfrigérateur fréquemment, pour que « tout ce travail perdure et n’ait pas besoin d’être recommencé encore et encore », souligne Mme Houle-Morency.

Voici quelques conseils : regarder le réfrigérateur avec de nouveaux yeux, pour utiliser tous les produits laissés de côté depuis trop longtemps. Faire l’inventaire de ce qui s’y trouve pour prévoir les repas de la semaine avant de se rendre à l’épicerie. Éviter de surcharger les zones réservées aux types d’aliments qui y sont rassemblés. Effectuer une rotation des produits en plaçant ceux dont la date de péremption est plus rapprochée bien en vue. Ne pas laisser traîner les restes, les manger. Prévoir un nettoyage complet une fois par mois.

Les incompatibles du frigo

Photo Adobe Stock