Deux syndicats ne veulent pas d’assouplissement des conditions imposées à Radio-Canada

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ne doit pas assouplir les conditions de licence de Radio-Canada.

C’est ce que plaide le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Radio-Canada (STTRC) et la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) devant le CRTC, qui se penche sur le renouvellement des licences du diffuseur public pour les cinq prochaines années. Celles-ci viennent à échéance le 31 août prochain.

Au début des audiences, Radio-Canada a plaidé qu’il faut lui permettre d’avoir recours au numérique pour remplir une partie de ses obligations de diffusion de contenus canadiens. En ce moment, cette obligation de contenus canadiens ne s’applique qu’à la télévision et à la radio.

«Les engagements de Radio-Canada pour la diffusion de contenus en ligne sont pour le moment insuffisants pour justifier toute forme d'assouplissement des exigences sur les autres plateformes», a dit le président du STTRC, Pierre Tousignant, par communiqué.

Le STTRC souhaite de plus que les Normes et pratiques journalistes de Radio-Canada soient aussi appliquées sur les plateformes numériques.

Les syndicats ne cachent pas leur inquiétude à la suite de la fermeture du bureau de Radio-Canada aux Îles-de-la-Madeleine l’an dernier et les coupes imposées à Radio-Canada International (RCI), parlant sur ce point, d’«un virage vers une mise en valeur du multiculturalisme canadien plutôt qu'une information internationale destinée à l'ensemble de l'auditoire national».

«Le CRTC doit imposer un contenu minimal de nouvelles locales aux stations de télévision de même que le maintien d'une présence locale», a mentionné Pierre Tousignant.

Au STTRC, on croit également que «la production interne d'émissions devrait par ailleurs être un objectif».

Selon la FNCC, le projet de loi C-10, déposé l’automne dernier à la Chambre des communes en vue de réglementer tous les acteurs de la radiodiffusion, est l’occasion pour le CRTC de «porter une attention particulière au diffuseur public national dans cet important exercice de modernisation. Il faut un financement public stable et établi sur plusieurs années», a dit la secrétaire générale Annick Charrette.