Dire qu’on l’appelait «Son Excellence»!

Quelle déception! Julie Payette a longtemps été pour moi un modèle, une source d’inspiration! Première astronaute québécoise à être allée dans l’espace, ce n’est pas rien! Une femme brillante, intelligente, vraiment, elle m’impressionnait. En 2017, lorsque Justin Trudeau a annoncé sa nomination en tant que gouverneure générale, je trouvais que c’était un excellent choix, un choix qui faisait d’ailleurs l’unanimité à la Chambre des communes. Malheureusement, on a vite découvert des vices cachés.

Julie Payette a annoncé son départ sans faire de vagues jeudi par voie de communiqué, mais son séjour à Rideau Hall aura été pour le moins tumultueux. Le rapport, qui avait été commandé l’an dernier après des allégations sérieuses de harcèlement, serait carrément cinglant. Il n’a pas encore été dévoilé, mais on se souvient qu’une douzaine de personnes avaient rapporté à CBC News que la gouverneure générale criait, rabaissait et humiliait publiquement les employés. Elle n’a pas démissionné pour rien. Et ce n’était pas ses premiers écarts de conduite.

Une enquête bâclée: une aberration

Quand même surprenant que Justin Trudeau ait recommandé à la reine Élisabeth II une nomination d’une telle importance sans qu’il y ait eu une enquête sérieuse à son sujet. Comme nous tous, il semble s’être laissé éblouir par cette femme qui, publiquement, ne récoltait que les honneurs. Pourtant, de simples appels auprès de ses anciens patrons ou ex-collègues auraient permis d’éviter le calvaire que semblent avoir enduré les employés de Rideau Hall.

Une feuille de route peu reluisante

En 2016, Julie Payette a démissionné de son poste au Centre des sciences de Montréal à la suite de plaintes relatives à la façon dont elle traitait ses employés. En 2017, elle a quitté le Comité olympique canadien après le déclenchement de deux enquêtes internes concernant des allégations de harcèlement verbal. Bref, elle était loin d’être le modèle de gouverneure générale qu’on souhaite avoir pour un titre aussi honorifique que celui de «Son Excellence»

Manque de leadership

C’est triste de voir qu’une femme aussi intelligente, qui a accédé à de si hautes fonctions, ne soit pas capable de s’élever, de faire preuve de leadership et de bien traiter ses employés. Encore plus triste de constater qu’elle n’a pas appris de ses erreurs et qu’elle les a répétées. Et c’est sans parler de ses dépenses exagérées pour satisfaire ses besoins d’intimité. Dire qu’elle m’impressionnait! Non, elle ne m’impressionne plus, elle me déçoit énormément.

Apprendre de ses erreurs

J’espère que le gouvernement Trudeau va aussi apprendre de ses erreurs. J’ignore quand et comment on nommera la prochaine personne qui sera gouverneur général, mais avant d’offrir sur un plateau d’argent un traitement royal à quelqu'un d'autre, j’ose espérer qu’il fera faire une enquête plus exhaustive pour passer au peigne fin tous les antécédents, même ceux de gestion. J'espère aussi qu'il changera d'enquêteur puisque de toute évidence, s’il y a vraiment eu enquête sur Julie Payette, elle a été bâclée. Il ne faut surtout pas se fier aux apparences, elles sont parfois trompeuses.