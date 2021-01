Incendie potentiellement criminel à Lévis

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble multilogements du secteur Desjardins, à Lévis, vendredi matin. Il pourrait s’agir d’un acte criminel d’après les autorités.

Le feu a pris naissance dans un immeuble à logements situés sur la rue Châteauguay, tout près des Promenades de Lévis, un peu après 5h du matin.

Les pompiers ont toutefois rapidement maitrisé les flammes qui n'ont pas eu le temps de se répandre à l’ensemble du bâtiment. Un total de 23 pompiers a été déployé pour répondre à cet incendie de deuxième alarme qui s'est conclut en un peu plus de 30 minutes.

Seulement quelques occupants de l’établissement ont été évacués, explique le capitaine Julien Roy, du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), mais on ne déplore aucun blessé. La Croix-Rouge a été demandée sur place en raison de l'impossibilité de certains locataires de réintégrer leur logement au courant de la journée.

«Au courant des prochaines heures, on a des enquêteurs qui vont aller sur place pour essayer d’établir les causes exactes de l’incendie et déterminer s’il y a une incidence criminelle. C’est une hypothèse qui n’est pas écartée présentement», précise M. Roy.

Plus d’informations à venir...