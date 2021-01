Interdit de voyage ? Prenez les commandes !

Dans mes lectures et recherches au début de la semaine, cette alternative de « voyage » à l’aide d’un simulateur avait piqué ma curiosité. Non seulement on apprend les rudiments du pilotage d’une foule d’aéronefs, mais on s’aventure du même coup vers une foule de destinations sur notre petite planète... soleil, plage et crème solaire non inclus.

Détail non négligeable des simulateurs de vol, c’est qu’ils sont moins exigeants en ressources matérielles comme le sont la plupart des jeux d’action. En d’autres mots, ils peuvent tourner sur votre système même s’il n’est pas de la dernière génération.

X-Plane 11

Le simulateur de vol X-Plane de Laminar Research (Caroline du Sud) tourne depuis longtemps sur les ordinateurs. Imaginez, la première sortie de X-Plane remonte à 1995 ! Autant dire une éternité. Parlant de Laminar Research, celle-ci possède une version professionnelle de X-Plane 11 certifiée FAA.

Si les simulateurs pour Windows sont nombreux, pour les utilisateurs d’ordinateurs Mac ou Linux, X-Plane est l’un des rares simulateurs compatibles. Plus récemment, des versions pour iOS et Android ont été publiées.

Avec le temps, X-Plane s’est étoffé avec des avions militaires et couvre la plupart des régions du globe. Le catalogue d’engins est très complet, du Cessna jusqu’au Boeing commerciaux en passant par des hélicoptères. La dernière version officielle X-Plane 11 a été publiée en mars 2017, tandis que la plus récente mise à jour 11.51 date de décembre dernier.

X-Plane 11 inclut des cartographies 3D et plus de 13000 aéroports dans le monde.

Avant de passer à la version intégrale qui totalise plus de 60 Go de stockage, essayez la version d’essai sans frais. Prix de la version complète : 60 $US en téléchargement ou en version DVD. (Tous les prix sont arrondis) X-Plane 11 est aussi disponible sur la plateforme Steam.

Microsoft Flight Simulator 2020

Autre vénérable logiciel simulateur, la toute première version de Microsoft Flight Simulator (MSFS) est sortie il y a 38 ans chez Microsoft, ce qui en fait la gamme de logiciels la plus ancienne, trois ans avant... Windows !

Le simulateur de Microsoft offre des images satellites réalistes couplées à de splendides graphiques selon les experts de jeu, reste qu’ils déplorent quelques bogues selon le site Maketecheasier.

Également disponible sur Steam, MSFS est offert également en version réalité virtuelle à partir de 80 $CA. Sur cette plateforme, le logiciel est en lice pour le prix Sit Back & Relax 2020.

Prix : 80 $, 120 $ pour l’édition Deluxe ou 160 $ Deluxe Premium.

Prévoir 150 Go de stockage libre sur votre disque.

Pour vous donner un aperçu de la qualité graphique de MSFS 2020, voyez ce vol au-dessus de la région métropolitaine !

Et cette vidéo de Microsoft qui expose les progrès depuis la première version de Flight Simulator jusqu’à nos jours : 38 ans en 80 secondes !

DCS World

Si vous préférez davantage d’action et les avions de chasse, le simulateur de l’éditeur Digital Combat Simulator est pour vous, du moment que votre machine est un PC Windows.

Offert en version gratuite Free-to-Play, les modules complémentaires pour différents avions sont payants.

« Ce simulateur en téléchargement gratuit comprend une vaste zone de mission de la région du Caucase et de la mer Noire qui englobe une grande partie de la Géorgie. Il comprend également un avion d'attaque au sol russe Sukhoi Su-25T ainsi que le TF-51D, variante démilitarisée du célèbre chasseur nord-américain de la Seconde Guerre mondiale.

Le moteur graphique développé en interne assure un rendu graphique peu importe l’altitude, de 0 à 80 000 pieds » peut-on lire sur le site.

Flight Simulator sur Google Earth Pro

Saviez-vous que le programme Google Earth renfermait un simulateur ? Vous l’avez sans doute déjà dans votre dossier Applications. Offert pour les ordinateurs Windows, Mac ou Linux, il suffit de télécharger Google Earth. À cette même adresse, vous trouverez les exigences système qui ne sont pas très lourdes.

Aux commandes d’un avion réacté ou militaire, vous pourrez faire le tour du monde, exception faite des bases militaires et de la Corée du Nord, cela va de soi.

Activez la fonction des bâtiments en 3D pour donner plus de relief. Bien entendu, Google Earth Pro est gratuit.

S’il est possible de jouer à partir de son clavier, comme ici avec Google Earth, un périphérique de type manche à balai est préférable. Cela demandera quelques dépenses et des recherches sur Internet pour trouver le modèle le plus approprié à votre ordinateur.

Bon vol maison !