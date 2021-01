Investiture de Biden: Des tenues colorées empreintes de symbolisme

La journée d’investiture dans laquelle un nouveau président et son équipe entrent en poste est très symbolique sur le plan politique. Cependant, les amateurs de mode y trouvent aussi leur compte puisqu’on y retrouve souvent des tenues aussi belles que symboliques. L’arrivée de Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris a donné lieu à une mosaïque de couleurs.

Pour l’occasion, le président Biden et Douglas Emhoff, l’époux de madame Harris, ont opté pour le classique masculin américain, un complet signé Ralph Lauren.

Photo AFP

Kamala Harris a fait son entrée glissée dans une robe et un manteau coordonnés violets assortis d’un collier de perles. Cette tenue est un clin d’œil aux suffragettes, dont le violet, le blanc et l’or représentent les couleurs. Sans compter que le violet, un mélange de rouge et de bleu, représente les républicains (rouge) et les démocrates (bleus), et se veut un souhait de cohabitation. D’autre part, la première femme vice-présidente a célébré le design local et l’inclusion en portant une création de Christopher John Rogers, un designer noir queer de la Louisiane, et un collier signé Wilfredo Rosado, un joaillier new-yorkais né de parents portoricains.

Photo AFP

Sur les traces de Michelle Obama, qui est une porte-étendard de la mode américaine et qui portait une création couleur prune de Sergio Hudson, la docteure Jill Biden a promu une nouvelle venue, Alexandra O’Neill, de la griffe Markarian. La teinte de bleu, synonyme de calme, de sérénité et de vérité, a été judicieusement choisie pour refléter le Parti démocrate, tout comme l’a fait Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

Photo AFP

Toujours aussi excentrique, Lady Gaga incarnait la diva écarlate du grand jour vêtue d’une création haute couture de Daniel Roseberry, directeur de création chez Schiaparelli. Celui-ci a imaginé la tenue pour celle qui a chanté l’hymne national. L’ensemble se composait d’une veste de cachemire bleu marine et d’une jupe en faille de soie rouge délavé ornée d’une broche dorée représentant une colombe de la paix.

La tresse, entrelacée d’un ruban, lui conférait une impression de couronne, l’analogie parfaite pour celle qui remporte le titre de reine du plus beau look de la journée !

Photo AFP

Invitée à interpréter This Land Is Your Land et America the Beautiful, Jennifer Lopez est apparue immaculée dans un assortiment de pièces Chanel, agençant chiffon, tweed et paillettes. Alors que l’on célébrait le renouveau de la politique américaine, J.Lo a fait fi d’arborer un créateur local en optant pour une marque de luxe française.

Photo AFP

C’est dans une robe Gucci aux allures oscillant entre les années 1960 et 1970 que Melania Trump a fait son arrivée en Floride. Pendant le vol de Washington, elle a troqué son ensemble sobre pour cette tenue estivale orange, blanc et bleu à l’imprimé hexagonal. La transition est terminée, c’est un nouveau départ pour l’ex-première dame.

Photo AFP

Melania Trump, qui a quitté mercredi dernier la Maison-Blanche en compagnie de son mari Donald Trump, démontre une fois de plus son affection pour ses marques favorites d’outremer : veste Chanel, robe Dolce & Gabbana, chaussures Christian Louboutin et sac à main Hermès. Rappelons que celle-ci a très peu durant les quatre dernières années porté les créations des designers américains.