«Je contrôle ce que je peux contrôler» - Alex Belzile

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attitude de l’attaquant Alex Belzile est irréprochable.

Après avoir goûté à la Ligue nationale de hockey (LNH) avec le Canadien de Montréal cet été, le Québécois de 29 ans est de retour dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec le Rocket de Laval.

«Ce sont des choses sur lesquelles je n’ai pas de contrôle, a-t-il dit avec le sourire vendredi, après le premier entraînement du camp du club-école du CH. Les saisons sont vraiment longues et beaucoup de choses peuvent survenir, surtout dans une saison comme celle-ci. C’est un cliché, mais je contrôle seulement ce que je peux contrôler. Ça ne fait pas de moi un moins bon joueur de hockey.»

Invité au camp d’entraînement du Canadien au début du mois de janvier, Belzile n’a pas été placé sur un trio avec des joueurs de la LNH. Le Tricolore a également embauché des joueurs comme Corey Perry et Michael Frolik, ce qui a fait en sorte que Belzile a semblé reculé dans la hiérarchie de l’équipe.

Le natif de Saint-Éloi ne voit toutefois pas ces embauches comme problématiques pour lui.

«Au contraire, les bonnes équipes de la Ligue nationale ont beaucoup de profondeur. Je pense que cela aide tout le monde», a-t-il affirmé.

Sur l'équipe de réserve?

Belzile a également dit qu’il ne verrait aucun problème à être rappelé sur l’escouade de réserve du CH, même si cela signifierait qu’il ne jouerait pratiquement pas de match.

«Je ne suis pas quelqu’un de difficile, je vais aller où on me demande d’aller. En ce moment, je suis avec le Rocket et toutes les fois que j’embarque sur la glace, j’essaie de garder un bon conditionnement et un bon tempo pour être prêt pour un éventuel rappel.»

«Je garde une attitude positive et nous sommes très privilégiés de pouvoir jouer au hockey présentement», a-t-il conclu avec maturité.