Joel Armia souffre d’une commotion cérébrale

Le Canadien risque de devoir se passer des services de Joel Armia pendant quelque temps. Le diagnostic suivant la mise en échec que le Finlandais a reçue de la part de Tyler Myers était sans équivoque: Armia souffre d’une commotion cérébrale.

La nouvelle a été annoncée par Claude Julien dans les instants suivant la brillante victoire de 7 à 3 de son équipe à Vancouver. Évidemment, il n’a pas hésité à condamner le geste du défenseur des Canucks.

«C’est un coup d’épaule qui semblait haut. Armia ne l’a jamais vu venir. À 2 mins 28s de la fin du match, avec un pointage de 6 à 3, était-ce vraiment nécessaire? C’est justement le type de mise en échec qu’on essaie d’éliminer dans la LNH», a martelé l’entraîneur du Canadien.

«Les arbitres ont bien réagi en lui décernant une punition majeure. Reste à voir ce que la ligue fera.», a-t-il poursuivi.

Évidemment, le gaillard de 6 pieds, 8 pouces peut s’attendre à recevoir un appel du département de la sécurité des joueurs.

Byron, un cas incertain

La saison n’est vieille que d’une semaine, mais déjà, la LNH a dû sévir à quelques occasions pour des gestes qui, à différents degrés, dépassaient les bornes. Avec des séquences de deux et trois matchs contre les mêmes équipes, l’entraîneur du Canadien ne serait pas surpris de voir ce genre de coup se produire plus régulièrement qu’en temps normal.

«Quand tu joues des matchs consécutifs contre la même équipe, c’est certain qu’il y a une rivalité qui se bâtit. Ce qu’on a vu ce soir, ce sont des choses auxquelles on peut s’attendre à voir assez souvent», a estimé le Franco-Ontarien.

Armia n’est pas le seul joueur qui pourrait s’absenter lors du match de samedi contre ces mêmes Canucks. En milieu de troisième engagement, Paul Byron a été atteint à un pied par un puissant tir de Shea Weber. Il n’a pas été en mesure de terminer la rencontre. Son état sera réévalué quotidiennement.

Encore un bon spectacle

Ceux qui accusaient le Canadien de jouer du hockey endormant au cours des dernières campagnes n’ont plus raison de se plaindre. Pour la troisième fois déjà, en cinq matchs, les Montréalais ont inscrit au moins cinq buts. Est-ce que la promotion des cinq ailes de poulet est encore en vigueur en temps de pandémie?

Après huit minutes de jeu, on s’est demandé si on n’assisterait pas à un festival de buts comme la veille. Ce qui aurait ajouté au spectacle pour les amateurs, mais qui aurait donné des ulcères d’estomac aux entraîneurs.

«Les quatre buts rapides ont donné l’impression que ce serait comme mercredi. Lorsqu’on est revenu au vestiaire, on a convenu qu’il fallait resserrer notre jeu défensif et minimiser les punitions pour limiter les occasions de marquer de l’adversaire. On s’est adapté mieux que la veille. C’était un match un peu plus à notre image», s’est réjoui Julien.