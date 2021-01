La Symphonie no 1 de Sibelius jouée par l’OSQ

L’Orchestre symphonique de Québec a mis en ligne, jusqu’au 26 janvier, un concert où les musiciens interprètent la Symphonie no 1 de Sibelius.

Ce concert gratuit, disponible sur la page Facebook de l’OSQ et sur sa chaîne YouTube, a été enregistré mercredi au Grand Théâtre de Québec.

Sous la direction de la cheffe canadienne Tania Miller, l’Orchestre symphonique de Québec attaquera aussi Fanfare for the Common Man (Aaron Copland) et Zigeunerweisen (Pablo de Sarasate) en complément de programme.

Le violoniste invité Mark Fewer accompagnera l’OSQ lors de ce concert gratuit présenté pour cinq jours en webdiffusion.

L’Orchestre symphonique de Québec offrira un deuxième concert, le 27 janvier, à 20 h, en direct, avec la soprano Karina Gauvin, pour souligner le 265e anniversaire de naissance de Mozart.