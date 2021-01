L’Océanic s’incline 5-2 face à l’Armada

RIMOUSKI | L’Océanic n’a pas été en mesure d’imposer un premier revers cette saison à l’Armada de Blainville-Boisbriand. La formation de Serge Beausoleil s’est inclinée 5-2 ce vendredi en lever de rideau de l’environnement protégé présenté cette fin de semaine au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Les deux équipes manquaient visiblement de cohésion en début de rencontre, ce qui était tout à fait normal après plusieurs semaines d’inactivité. L’Armada a ouvert la marque lorsque Mathias Laferrière a battu Raphaël Audet d’un lancer vif du cercle des mises en jeu. Par la suite, le gardien de l’Armada Olivier Adam a été très solide face à Zachary Bolduc, seul devant lui. Dans la dernière minute de jeu, l’Océanic a créé l’égalité 1-1 par l’entremise de son 4e trio. Alexander Gaudio a profité d'une belle remise de Xavier Ducharme pour inscrire son premier but en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Le nouveau venu Jérémie Biakabutuka était aussi complice.

L’Armada marque deux fois en supériorité numérique

L’Armada a profité d’une supériorité numérique pour prendre les devants 2-1. Le capitaine de l’Océanic, Nathan Ouellet, a voulu déjouer un joueur à sa ligne bleue au lieu de dégager son territoire et il a perdu le disque à Laferrière qui a bien alimenté le dangereux russe Yaroslav Likatchev, qui a inscrit son 6e but de la saison. L’Océanic a répliqué par l’entremise de Zachary Bolduc (4e), qui a complété un bel échange avec Alex Drover, qui a obtenu un premier point avec l’Océanic à son premier match. L’Armada est revenu avec deux buts rapides en fin de deuxième période. Tout d’abord, Benjamin Corbeil a battu Raphaël Audet avec un boulet sur réception dans le haut du filet sur une belle passe de Simon Pinard, en avantage numérique. Pinard a remis ça quelques minutes plus tard en mettant la table pour Laferrière.

Un seul but en troisième période

Il y a eu un seul but en troisième période, le 5e de l’Armada marqué par Mikaël Denis (2e), qui a redirigé la passe soulevée de Blake Richardson. L’Océanic a bien essayé de réduire l'écart, mais en vain. Zachary Bolduc a été le plus menaçant dans le camp des perdants. Même s’il a accordé cinq buts, Raphaël Audet a connu un bon match devant le filet de l’Océanic.

En bref

En début de journée, l’Océanic a fait l’acquisition du défenseur de 18 ans Jérémie Biakabutuka, des Foreurs de Val-d'Or, ainsi qu'un choix de 5e ronde au repêchage de 2022. En retour, Rimouski cède des choix de 1er tour à la séance de repêchage de 2021 (CHA), de 3e tour en 2022 (SNB) et l'espoir Charles-Antoine Beauregard. Biakabutuka a été une sélection de 1er tour en 2018, 18e au total, par les Foreurs.

L’attaquant tchèque Adam Raska doit purger une suspension de deux matchs écopée en fin de saison dernière avant de pouvoir revenir au jeu.

L’Océanic affrontera les Remparts de Québec dimanche. La troupe de Patrick Roy se mesurera d’abord à l’Armada samedi.