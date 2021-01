Ne ratez pas la Loto Mobile +

La vente des billets de la Loto Mobile + au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis bat son plein. Les gagnants se partageront huit lots (crédits autos, crédit d’essence et bons d’achats divers) totalisant 77 000$! Chaque billet acheté (20$ le billet ou 3 pour 50$) comprend 45$ en coupons rabais. Les profits de cette 9e édition contribueront à l’achat d’équipements à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Depuis 2013, cette loto a permis d’amasser 600 000$.

«Au-delà de toutes les annulations et de toutes les difficultés vécues au cours de l’année, la Loto Mobile + est une initiative porteuse pour la Fondation. Nous comptons sur la population de Lévis, de la Chaudière-Appalaches et de partout. Achetez localement, donnez localement et gagnez localement, tout le monde y gagne», affirme Nathalie Samson, directrice générale de la Fondation.

Elle rappelle que «la Loto Mobile + est un modèle unique et inspirant qui réunit une vingtaine de partenaires : les concessionnaires automobiles, Paquet et fils ainsi que les partenaires de bons d’achat et de coupons rabais. Ces entreprises ont mis de côté la concurrence pour une cause, notre centre hospitalier. Nous sommes fiers qu’ils continuent d’appuyer le développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Nous les remercions d’avoir renouvelé leur engagement en cette année de pandémie ».

Consultez les points de vente et achetez vos billets en ligne à l’adresse fhdl.ca/loto-mobile/