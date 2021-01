Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 23 janvier:

«Bien»

Le chanteur Marc Hervieux partage ses secrets bien-être avec Saskia Thuot. Celle à qui l’on doit les pots de bonheur, Nancy Couture, vient inspirer les téléspectateurs. À eux se joint Marie-Hélène Raymond qui présente de beaux livres parfaits à apprécier dans le confort de son foyer.

Samedi, 10 h, TVA.

«Mange prie aime»

Drame biographique et romantique pour lequel Julia Roberts est Liz, une femme fraîchement divorcée qui choisit de combler le vide qui l’habite avec un voyage de découvertes d’un an en Italie, en Inde et en Indonésie. Scénario basé sur le livre à succès du même titre.

Samedi, 19 h, Évasion.

«En direct de l’univers»

Malgré la distanciation nécessaire et les nombreuses règles sanitaires mises en place dues à la pandémie, France Beaudoin continue de célébrer la musique, de faire chanter et danser des invités. Cette semaine, c’est au tour des chansons qu’apprécie le chorégraphe Jean-Marc Généreux de briller.

Samedi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Alcaline, Le Concert»

Longtemps, Catherine Ringer a été la moitié du duo Les Rita Mitsouko. Mais la chanteuse française a aussi un monde musical bien à elle. Les genres, les textes et les ambiances qui la définissent se côtoient au Trianon, à Paris. On prête l’oreille à son funk, son rock et ses ballades.

Samedi, 20 h, TV5.

«Martin Petit - Humour libre»

Le deuxième «one-man show» de Martin Petit, dévoilé il y a maintenant plus de 15 ans, s’intéressait à nos choix et à leurs conséquences. Un drôle de panorama de notre société de l’époque, mais aussi de celle qu’on appelait alors celle de l’avenir.

Diffusion de la première partie.

Samedi, 20 h, Prise 2.

«J. Edgar»

Pour son portrait criant de vérité de J. Edgar Hoover, ancienne tête dirigeante du FBI, Leonardo DiCaprio a été finaliste aux Golden Globes. Sous les ordres de Clint Eastwood, il a aidé à porter sa vie privée et son parcours professionnel à l’écran.

Samedi, 21 h, MOI ET CIE.

«Le commando des bâtards»

Le temps de ce drame de guerre signé Quentin Tarantino, Brad Pitt est plongé dans la Seconde Guerre mondiale, à une époque où la France est occupée par les nazis. Pendant que des soldats américains tentent d’éliminer ces derniers, la propriétaire d’un cinéma prépare sa vengeance.

Samedi, 22 h, Télé-Québec.