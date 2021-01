Retour du soleil pour le week-end

La fin de semaine s’annonce en partie ensoleillée pour certains secteurs du Québec, notamment dans la grande région de Montréal avec des températures saisonnières de -11 à -7 degrés.

Si des nuages persistent vendredi dans le ciel de Montréal, samedi connaîtra une alternance de soleil et de nuages avant de faire place nette au «plein soleil» pour la journée de dimanche.

À Québec, de la faible neige est prévue vendredi avec des accumulations de 2 cm par endroits, alors qu’un temps généralement nuageux est attendu pour samedi et dimanche avec un mercure de - 8 degrés au compteur.

De la neige intermittente est prévue vendredi en Beauce, la Mauricie et l’Estrie. Presque le même topo prévaudra samedi avec de la faible neige, mais on prévoit une alternance de soleil et de nuages pour la journée de dimanche.

Ailleurs, on s’attend à un temps généralement nuageux avec de possibles averses de neige pour vendredi et samedi, alors que dimanche connaîtra une alternance de soleil et de nuages. Les températures seront également saisonnières.