Thomas Mulcair se joint au Journal

Le Journal est fier d’annoncer l’arrivée de Thomas Mulcair à titre de chroniqueur d’opinion. Ex-ministre de l’Environnement dans le gouvernement libéral de Jean Charest, ex-chef du NPD sur la scène fédérale et ex-chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes, Thomas Mulcair est une figure politique très connue et respectée des Québécois. En plus d’intervenir sur les ondes de LCN dans l’émission La Joute, il commentera l’actualité tous les vendredis dans nos pages Opinions. Son arrivée au Journal témoigne, une fois de plus, de notre volonté de demeurer le lieu de débat par excellence au Québec, où se côtoient des commentateurs de toutes les tendances et de toutes les allégeances. Nous sommes convaincus que vous apprécierez la lecture de ses chroniques.

• Lire sa première chronique: Ça suffit, les passe-droits aux politiciens!

Dany Doucet, rédacteur en chef