Dubois cloué au banc : Tortorella met la faute sur le Québécois

Déjà quelle n’était pas au beau fixe, la relation entre l’attaquant Pierre-Luc Dubois et l’entraîneur-chef John Tortorella ne semble jamais avoir été aussi mauvaise.

Jeudi soir, le pilote des Blue Jackets de Columbus a tout simplement laissé choir le Québécois sur le banc, lors d’un revers de 3 à 2 en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay.

Dubois a été limité à 3 minutes et 55 secondes lors du premier tiers et n’a plus été utilisé par la suite. Cela représente plus d’une quarantaine de minutes à attendre sur le banc...

Après la partie, Tortorella a expliqué que la situation n’était pas de son ressort.

«Je ne prends pas vraiment de décisions en termes de minutes. C’est au joueur de me le montrer. [...] Un joueur sera sur la glace s’il joue de la bonne façon. La responsabilité incombe au joueur», a affirmé l’entraîneur, lorsqu’il était questionné sur l’utilisation de Dubois pendant sa conférence de presse.

«Je pense que vous posez des questions au mauvais gars. Je suis seulement l’entraîneur. J’essaye que ça fonctionne avec ce club de hockey, j’essaye de trouver des moyens de gagner. C’est au gars de qui vous me parlez à qui vous devriez poser ces questions», a ajouté Tortorella, sans jamais prononcer le nom du joueur de centre de Sainte-Agathe-des-Monts.

Selon ce que le porte-parole des Blue Jackets a dit au theathletic.com, Dubois a refusé de parler avec les médias jeudi soir.