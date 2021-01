LEFRANÇOIS, Arthur



Au CHSLD de Sainte-Hénédine CISSS-CA, le 27 décembre 2020, à l'âge de 88 ans et 1 mois, est décédé monsieur Arthur Lefrançois, fils de feu madame Rose-Alma Normand et de feu monsieur Napoléon Lefrançois. ll demeurait à Lévis.ll laisse dans le deuil sa conjointe Janine, ses enfants: Denise, Norman, Mario (Dominique), André, Claude, Éric; ainsi que six petits-enfants. Son frère Roméo et sa soeur Lina.