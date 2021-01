Mc GRATH, Arnold



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 9 décembre 2020, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédé monsieur Arnold Mc Grath, époux de feu madame Yolande Clavet, fils de feu madame Mabel Downs et de feu monsieur Arnold Mc Grath. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Raynald; sa belle-fille Lucie Matte (feu Denis McGrath); ses petits-enfants: Karine McGrath (Jonathan Mondor) et Martin McGrath; ses arrière- petites-filles: Coralie et Noémie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse: Yolande Clavet et son fils: Denis McGrath. La famille tient à remercier le personnel du St-Brigid's Home pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués ainsi que ses nombreux ami(es) qui sont demeurés en contact avec lui jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de l'Alzheimer ou à la Fondation des Aveugles du Québec.