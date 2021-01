FERLAND, Fernande Lapointe



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 14 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée paisiblement dame Fernande Lapointe, épouse en premières noces de feu Harris Picard et en secondes noces de feu monsieur René Ferland, fille de feu Joseph Lapointe et de feu Emilie Drouin. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.et de la au Mausolée du cimetière St-Charles pour mise en crypte.Elle laisse dans le deuil ses filles : Joan (Yves Bilodeau), feu France (feu Richard Laperrière), Danielle (feu Jean-Yves Delisle) et Sylvie (Jean-Pierre Boulay); ses petits-enfants : Isabelle Bilodeau, Marie-Eve Bilodeau (Anas El Alaoui) et Stéphanie Delisle (Dave Ouellet); ses arrière-petits-enfants : Laura, Karim, Sofia et Olivia; sa belle-sœur Jeannine Ferland Després, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.