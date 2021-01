BERGERON, Marguerite

(Sœur Sainte-Béatrice-de-Jésus)



À la Maison Bon-Pasteur, est décédée, le 16 janvier 2021, Sœur Marguerite Bergeron (Sœur Sainte-Béatrice-de-Jésus), Sœur du Bon-Pasteur de Québec, à l'âge de 101 ans et 10 mois, après 80 ans de vie religieuse. Elle était native de Saint-Bruno, Lac Saint-Jean, et était la fille de feu monsieur Pierre Bergeron et de feu dame Anysie Allard.Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil : les affiliés-es à la Congrégation et de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Elle était aussi la sœur de : Delphis, Armand, Élide, Aurore, Mélida, Blanche, Sœur Georgette Antonnienne-de-Marie, Berthe, Rosaire, Béatrice, Madeleine, Jeannette, qui l'ont précédée dans la Maison du Père.et la mise en terre des cendres se fera au cimetière Saint-Charles, 1460 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec). Les membres de la famille seront avisés de la date des funérailles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie-Fitzbach, Québec (Québec) G1V 2J2.