LEFEBVRE, Lucien



À la mémoire à jamais aimante de notre père Lucien Lefebvre qui, avec son grandcoeur, sa culture impressionnante et son humour unique a marqué les gens qui ont eu le bonheur de le croiser tout au long de sa vie.Le 3 janvier 2021, après plusieurs jours entouré de ses enfants, il est parti tout en douceur des suites de la COVID-19. Il était le fils de feu Dorveni Lefebvre et de feu Rose-Anna Drouin de Sainte-Marie de Beauce.Il laisse en deuil ses enfants: Pierick (Caroline Larivée), Mélissa, Marie-Christelle (Geneviève Bourget-Bilodeau) et Ariane (Maxime Lavoie); ses petits-enfants: Maèva, Zoé, Félix, Eliott, Romain, Elizabeth et Noah-Samuel; ses frères et ses soeurs: Gilles (Pauline), Angèle (Julien), Louis et Yvette (André); Micheline Carbonneau la mère de ses enfants. Il était également le frère de feu Léopold et de feu Clémence.Que ton âme repose dans la paix éternelle, tu as eu une vie avec autant de grandes joies que de défis immenses. Bon repos cher papa.